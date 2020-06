Mor Rosa Maria Sardà i el sector sanitari avisa d’una rebel·lió de les bates blanques: les claus del vespre amb Antoni Bassas (11/06/2020)

Bona nit des de l'ARA. Així ha quedat el dijous 11 de juny del 2020.

1. Avui ha mort Rosa Maria Sardà, la Sardà, una actriuassa, que omplia amb caràcter l'escenari i la pantalla. Ha mort als 78 anys a causa d'un càncer. Nascuda a Barcelona el 30 de juliol del 1941, en la seva última aparició televisiva, al programa de Jordi Évole, quan li van comentar la seva lluita contra el càncer va respondre amb contundència: "Jo no lluito contra res, contra el càncer no s'hi lluita, el càncer és invencible".

La nostra web en va plena, avui, d'aquesta pèrdua per al món de la nostra cultura.

2. El Tribunal Suprem ha informat aquest dijous que fixarà previsiblement per al 17 de setembre la vista sobre el recurs que va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el va condemnar per un delicte de desobediència. Tot i que formalment encara no s'havia comunicat l'admissió a tràmit del recurs de Torra, amb la decisió d'aquest dijous el Suprem admet de facto el recurs perquè hi ha "objecte de debat", apunten fonts del Tribunal. És a dir, avui ha quedat activat el procediment que derivarà en la decisió final sobre si s'inhabilita el president de manera definitiva.

S'hi ha pronunciat el vicepresident Pere Aragonès: "El que volem expressar és en primer lloc tot el suport al president Torra i en segon lloc tot el suport perquè volem que el Suprem tombi la decisió del TSJC perquè no hi hagi cap inhabilitació i que qui hagi de governar el país ho decideixi el Parlament i la ciutadania no un tribunal".

I la portaveu d'ERC, Marta Vilalta: "És el moment ara més que mai de tornar a seure i compartir una posició comuna, una estratègia comuna, perquè és la única manera que siguem més forts".

A més dels magistrats, encapçalats per Manuel Marchena, a la sessió hi seran presents també els advocats de Torra i els representants de la Fiscalia, que ja s'oposava a l'admissió a tràmit del recurs del president de la Generalitat i que ara pressionarà per convertir en ferma la inhabilitació dictada pel TSJC. Les parts exposaran els seus arguments i el Tribunal podria emetre una sentència aviat. Si la sentència rebutja el recurs del president de la Generalitat, la sentència del TSJC quedarà ratificada i Torra quedarà inhabilitat, malgrat que tindrà la possibilitat de presentar un nou recurs al Tribunal Constitucional.

Per ara, Torra encara no ha rebut cap notificació del Suprem.

I parlant d'anar més o més junts, JxCat proposa a ERC i la CUP no participar en la votació del suplicatori de Borràs com a posició comuna. La diputada denuncia irregularitats processals i manté que és víctima d'una "persecució política", en la seva compareixença a porta tancada a la comissió de l'Estatut del Diputat, al Congrés.

3. Després de tres dies seguits consecutius sense cap mort notificat per coronavirus a Espanya –la sèrie total segueix congelada en 27.136 defuncions– el ministeri de Sanitat ha informat aquest dimecres que els positius nous per PCR detectats en les últimes 24 hores són 156, menys que ahir dimecres (167).

A Catalunya, el nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dijous en 11 i la xifra total arriba a 12.434 defuncions amb covid-19 o com a casos sospitosos registrades per les funeràries des del començament de la pandèmia.

4. El sector sanitari català exigeix reformes "urgents" al sistema i 5.000 milions d'euros en tres anys. Metges, infermeres i gestors alerten d'una "rebel·lió de bates blanques" si no s'atenen les demandes. "Estem cansats de reconeixements i de copets a l'esquena". Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), resumeix amb aquesta contundència la sensació que plana sobre el sector sanitari després d'una pandèmia que, malgrat que ha posat de manifest les "fortaleses" del sistema, també n'ha evidenciat les "mancances".

Jaume Padrós: "L'epidèmia del covid-19 ha posat en evidència que aquesta cantarella de discurs benestant no es pot mantenir ni un minut més, estem en una situació de molta fragilitat des de fa molt temps".

5. El producte interior brut (PIB) de Catalunya registra una caiguda del 4,2% el primer trimestre d'aquest any en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

6. I el mapa del temps de demà torna a portar pluges, Miquel Bernis?

Aquesta nit hi haurà algunes tempestes puntualment fortes en comarques del nord i de l'oest, però de matinada els ruixats aniran desapareixent. El cap de setmana farà més sol i tornarà la calor d'estiu que ja vam tenir al maig.

Fins aquí les claus del vespre. Gràcies per seguir-nos, demà tornem a quarts de nou del matí amb les claus del dia. Bona nit i que descansin.