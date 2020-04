Sant Jordi confinat i la canalla podrà sortir una hora, entre les 9 h i les 21 h, i podrà portar joguines: les claus del vespre amb Antoni Bassas (23/04/2020)

Bona nit des de l'ARA. Resum del dia de Sant Jordi més estrany de la nostra vida, 23 d'abril del 2020. Avui ens hauria fet sol. No han faltat alguns xàfecs de tarda, però el dia ha anat millorant. Tant divendres com el cap de setmana la dinàmica serà similar, amb moltes clarianes però també amb tempestes de tarda. La temperatura pujarà una mica més.

1. És una de les imatges del dia: pocs minuts després de les 8 del matí un carregament de 5.000 roses entrava per la porta de mercaderies de l'Hospital Clínic de Barcelona. Un gest del Gremi de Floristes amb el personal mèdic, d'administració i neteja i amb els pacients i familiars que hi ha a l'hospital. Tots han rebut una rosa vermella acompanyada del missatge "Tot anirà bé". A les 10 h del matí, un altre carregament arribava a l'Hospital de Bellvitge. En aquesta ocasió l'entrega ha sigut possible gràcies a Mercabarna, que ha ajudat el Gremi en la recol·lecció de flors dels productors del Maresme.

I l'altra imatge del dia són els carrers buits. Sant Jordi confinat a la Rambla de Barcelona.

2. Els llibres regalats a través de Llibreries Obertes s'acosten als 40.000. Això suposa un impacte econòmic de 800.000 euros per a les 458 llibreries adherides. Libelista també ha anunciat que ha batut tots els seus rècords de vendes durant aquest Sant Jordi.

A l'ARA hem mantingut un programa constant amb entrevistes a autors, amb preguntes dels lectors i subscriptors a través d'Instragram, tot moderat per Núria Juanico.

3. I atenció, que el govern espanyol ja ha anunciat les condicions perquè la canalla pugui sortir de casa. Començant aquest diumenge, podran fer passejades d'una hora, de nou del matí a nou del vespre, un cop al dia, fins a 1 km de casa i sense anar als parcs. És a dir, no podran tocar gronxadors ni instal·lacions esportives, ni estar en contacte amb altres nens que no siguin del seu nucli familiar. Un adult, que també pot ser un dels germans grans, podrà acompanyar fins a un màxim de tres menors. Els nens podran córrer, saltar, fer exercici i portar joguines com pilotes, patinets i bicicletes, però hauran de limitar-se a anar per la vorera i no tocar mobiliari urbà per evitar contagis. Pel que fa als més petits, està permès l'ús de cotxets.

Totes aquestes normes les ha anunciat el vicepresident espanyol Pablo Iglesias. Pel que fa als adolescents de fins a 18 anys, se'ls permetrà sortir sols a fer les activitats permeses, com anar a comprar al supermercat o a la farmàcia, sempre que un adult ho avali.

La Moncloa ha descartat finalment la proposta de franges horàries per edat que havia presentat la Generalitat, tot i que el Govern insisteix en respectar la mesura per evitar aglomeracions.

4. Ja fa cinc dies que la xifra diària de morts per covid-19 a l'Estat es manté. 440 defuncions en les últimes 24 hores, i 22.157 morts per coronavirus a Espanya.

El doctor Simón ha situat en "almenys" dues setmanes el termini perquè totes les comunitats autònomes assoleixin un nombre de reproducció de la pandèmia suficient per estudiar un desescalament.

El món ja va pels 186.000 morts, 47.000 dels quals són als Estats Units.

5. De cara al curs vinent el ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha suggerit que les classes s'hauran de fer en aules grans on es pugui garantir la distància de dos metres entre alumnes o fer horaris rotatoris entre grups d'estudiants que facin classe en una mateixa aula, que ha d'estar "correctament desinfectada". Castells, però, ha reconegut que si no es poden garantir aquestes condicions, les classes hauran de ser online. Castells ha lligat la rebaixa de taxes universitàries a la conjuntura econòmica que es derivi de la crisi sanitària del coronavirus, però també a l'aprovació d'uns pressupostos generals de l'Estat.

6. I una convocatòria de manifestació per a demà, a les 10 de la nit: l'Aliança pel Clima, Fridays For Future i 2020 Rebelión por el Clima han convocat als balcons i finestres una manifestació contra el canvi climàtic. Volen reivindicar una tornada que posi en el centre l'entorn i les persones. Demanen que des dels balcons es projectin ombres i que se'n facin fotos que després es comparteixin a les xarxes.

Fins aquí les claus del vespre.