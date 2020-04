Sortides per franges: a passejar o córrer, de 6 a 10 h o de 20 a 23 h. Les claus del vespre amb Antoni Bassas (30/04/2020)

Bona nit des de l’ARA. Fem un repàs de les notícies d’aquest últim dia d’abril del 2020.

1. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquesta tarda com anirà això de les franges a partir d'aquest dissabte, 2 de maig. Es permet córrer i sortir a passejar cada dia, durant una hora. Es permet la pràctica de qualsevol esport, però sense contacte, un cop al dia i a un quilòmetre, com a molt, de casa.

Hi haurà tres franges:

La gent que vulgui sortir a caminar o a córrer ho podrà fer o entre les 6 i les 10 del matí o entre les 8 i les 11 de la nit.

Si les persones necessiten cuidador per passejar, podran sortir de 10 a 12 del migdia o de 7 a 8 del vespre.

I les sortides amb els nens es podran fer només entre les 12 i les 7 del vespre.

Es recorda que la distància interpersonal ideal són dos metres i es demana rentar-se les mans quan es torni a casa.

Molt important: els municipis de menys de 5.000 habitants no han de fer servir les franges. O sigui, que els 770.000 catalans que hi viuen podran sortir a l’hora que vulguin.

2. Barcelona tallarà a partir de demà 44 carrers al trànsit de vehicles per habilitar "itineraris segurs" per als vianants, amb voreres i espais prou amplis perquè s'hi pugui caminar o anar amb bicicleta mantenint una distància de seguretat amb la resta de passejants. Els talls al trànsit s'efectuaran mitjançant tanques metàl·liques de 9 del matí a 9 del vespre. Els parcs infantils i les platges continuaran tancats. S'obriran jardins als deu districtes però sota la condició que siguin "espais d'itinerari" i no pas "d'estada"

3. En les últimes 24 hores a Espanya han mort per la infecció 268 persones. És la segona vegada que el nombre de morts baixa de la barrera psicològica dels 300. En total, la pandèmia de covid-19 ha causat 24.543 víctimes mortals a Espanya.

Les dues comunitats en pitjor situació són Madrid i Catalunya: totes dues sumen la meitat dels nous casos, de les noves hospitalitzacions i de les entrades a les unitats de cures intensives.

Al món ja hi ha 228.000 morts. Els Estats Units en registren més de 61.000, i entre els 20.000 i els 30.000 hi ha, per aquest ordre, Itàlia, el Regne Unit, Espanya i França.

4. Ja que parlem d’hospitals, aquest matí s'ha reunit la mesa general dels empleats públics de la Generalitat per abordar quina compensació econòmica es dona als professionals del món sanitari, els treballadors de residències de gent gran i de discapacitats, els serveis d'emergències i els bombers. El govern de la Generalitat ha proposat destinar 45 milions per repartir entre els 45.000 professionals. De mitjana, cadascun percebria 1.000 euros bruts (666 nets), tot i que és una xifra que l'han d'acabar de tancar els diferents departaments implicats.

5. El Gremi de Llibreters de Catalunya, juntament amb el departament de Cultura, ha elaborat un pla de desconfinament perquè les llibreries puguin obrir a partir de dilluns. La proposta, pendent de l'aprovació del govern espanyol, planteja que les llibreries aixequin la persiana amb cita prèvia o atenció individual, utilitzant mampares, mascaretes i guants, horaris especials per a persones de més de 65 anys i garantint sempre la distància mínima de dos metres. Els clients no podran tocar els llibres, que s'hauran de lliurar preferentment dins una bossa de paper.

6. British Airways ha comunicat en un missatge a la seva plantilla que podria no tornar a obrir les operacions a l'aeroport de Gatwick un cop passi la pandèmia, i ha avisat els seus més de 4.000 pilots que una quarta part perdran la feina i no descarta suspendre part de l'activitat a Heathrow. En total, l'aerolínia del grup IAG estudia acomiadar fins a 12.000 treballadors.

7. L'Eurolliga de bàsquet vol acabar la competició aquest juliol en una sola seu, i hi ha tres ciutats candidates: Atenes, Kaunas i Belgrad.

I acabem amb la informació del temps. Podem parlar de calor a tot arreu aquests tres dies de pont. Demà i dissabte la temperatura encara es dispararà més que avui, sobretot a la costa, a partir de diumenge la calor s'accentuarà a l'oest i afluixarà sensiblement a prop de mar. Cap de setmana llarg amb núvols prims i ruixats puntuals a l'extrem nord de Catalunya.

Fins aquí les claus del vespre. Bona nit i que descansin.