Les pròximes quotes d'autònoms podran ajornar-se i el Suprem perseguirà l'excarceració dels presos polítics: les claus del vespre amb Antoni Bassas (31/03/2020)

Bona nit des de l’ARA. Fem un repàs a les últimes notícies d’aquest dimarts, començant pel temps. A partir de divendres la temperatura es recuperarà, però un esclat de primavera no el notarem fins la setmana que ve. Aquesta nit i demà al matí continuaran les pluges, sobretot a la costa i especialment a les comarques de la meitat sud.

1. Les xifres: durant les últimes 24 hores han mort a Espanya 849 persones (la xifra més alta de tota la crisi), i el total de morts a Espanya puja fins als 8189.

Els morts a Catalunya són el 20% del total espanyol. La xifra positiva és que ja s'han donat d'alta 19.259 pacients, 2.479 avui.

El coronavirus continua afectant persones de totes les edats, però el 85% de les defuncions corresponen a pacients de més de 70 anys, i el 60% tenen de 80 en amunt. Els morts de menys de 30 anys signifiquen només el 0,2% del total.

2. Avui s’ha celebrat consell de ministres. Autònoms: ajornament de sis mesos de les quotes de la Seguretat Social, sense recàrrecs ni interessos, corresponents als mesos de maig, juny i juliol. De la moratòria també se'n beneficiaran les empreses (a excepció de les que hagin aplicat un expedient temporal de regulació d'ocupació).

Atenció, doncs: l’abril ja està pagat, probablement us l’han carregat avui. Mala sort. I remarquem: el govern espanyol no perdona el pagament de la quota d'autònoms, sinó que es limita a donar més temps per pagar-la.

I pel que fa a la quota del mes d'abril, els autònoms i les empreses podran sol·licitar-ne l'ajornament, però en aquest cas caldrà pagar un interès reduït del 0,5%.

Per als treballadors temporals sense dret a atur que s'hagin quedat sense feina a conseqüència de l'estat d'alarma, el govern espanyol ha aprovat una ajuda de 440 euros.

No es podrà tallar l'aigua, la llum o el gas a cap ciutadà mentre duri l'estat d'alarma.

Hipoteques: ampliació d'un a tres mesos la moratòria per a les famílies vulnerables que es va anunciar al principi de l'estat d'alarma, quan encara no se sabia que la situació podia anar per llarg.

Lloguers: el govern espanyol no ha optat per pagar el lloguer de ningú, sinó per oferir microcrèdits amb interès zero al llogater per fer front al pagament, sempre que es tracti d'habitatges en mans de petits propietaris. Els crèdits es podran tornar en un termini de sis anys, prorrogables quatre anys més.

3. El ministeri de Sanitat ha publicat la declaració responsable que les empreses de serveis essencials han d'emetre per als seus empleats i que els empleats han de dur a sobre quan es desplacin a treballar. És aquesta que veuen:

651x366 Model de declaració responsable publicat al BOE Model de declaració responsable publicat al BOE

Els autònoms es veuen afectats en les mateixes condicions que la resta de treballadors: només podran desplaçar-se per treballar els que ho facin en activitats qualificades d'essencials pel decret del govern.

4. La selectivitat es farà, si tot va bé, els dies 7, 8 i 9 de juliol. I a diferència del que passa normalment, hi haurà més de dues opcions per a cada prova (opció A i opció B): es proposaran diversos enunciats perquè siguin els mateixos alumnes els que evitin el temari que no han pogut fer a classe.

5. Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que l'Ajuntament està d'acord amb la proposta de la Generalitat d'impulsar la gratuïtat del transport públic per "facilitar" la mobilitat i la feina als treballadors de "serveis essencials". Al mateix temps, ha explicat que la baixada de l'ús del transport públic a Barcelona ja és del 90%.

6. I hauríem volgut dir-vos bona nit amb una bona notícia (que n’hi ha, avui hem entrevistat una traumatòloga de Girona que fa guàrdies voluntàries de covid-19 amb aquell entusiasme; és la doctora Anna Carreras).

7. Però avui hi ha una notícia que no podem passar per alt i que parla de la poca humanitat d'alguns jutges.

¿Saben que els centres penitenciaris catalans estudien si els reclusos que fins ara estaven classificats en segon grau i podien sortir a treballar poden passar el confinament pel covid-19 a casa? Entre ells hi ha els presos polítics, i el Tribunal Suprem, en un comunicat que ha enviat als mitjans, ha avisat que si les juntes de tractament acorden l'excarceració dels líders independentistes el Suprem preguntarà als directors dels centres penitenciaris respectius perquè fonamentin jurídicament la decisió. "Això s'emmarcaria en l'exigència de responsabilitats penals per la possible comissió d'un delicte de prevaricació".

Vostès mateixos.

Gràcies per informar-se a través de l’ARA. Bona nit i que descansin.