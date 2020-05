Les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran passaran dilluns a la fase 1 del desconfinament: les claus del vespre amb Antoni Bassas (06/05/2020)

Bona nit des de l'ARA. Repàs a les principals notícies d'aquest dimecres, 6 de maig del 2020.

1. El Govern proposarà al ministeri de Sanitat que dilluns que ve, 11 de maig, les regions que passin a la fase 1 del desconfinament siguin les Terres de l'Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran perquè són les regions sanitàries que fins ara han tingut les taxes de contagi de covid-19 més baixes del país.

En canvi, la resta de Catalunya –que inclou la Catalunya Central, Girona, Lleida i les àrees metropolitanes nord i sud de Barcelona– es troben en risc moderat excepte Barcelona, que es qualifica de moderat-alt, d'acord amb un índex d'"incidència acumulada" els últims catorze dies i amb un de transmissibilitat, és a dir, la capacitat de contagiar que té una persona malalta en un determinat territori.

En cas que el govern espanyol hi doni llum verda, a les Terres de l'Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran es permetrà el contacte entre un màxim de 10 persones (totes sanes i sense patologies) i els comerços i les terrasses dels bars podran reobrir de manera generalitzada sota estrictes condicions de seguretat per evitar aglomeracions.

Barcelona i la seva àrea metropolitana, que són les regions que tenen una densitat de població més alta i, per tant, més possibilitats de convertir-se en zones d'alt risc de rebrot –així com la Catalunya Central, Girona i Lleida– es mantindrien en l'actual fase, la zero, i la població continuaria amb les mateixes restriccions de mobilitat que tenim avui. Vergés ha remarcat que "el fet que dilluns no avancin a la fase 1 les nou regions no vol dir que s'hagin d'esperar quinze dies més per fer el desescalament".

2. A l'espera de tenir les indicacions del govern espanyol, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha explicat que dividiran les platges de Lloret i Fenals en tres sectors: un reservat per a la gent gran, un altre per a famílies amb fills i el tercer per a adults sense nens i amb amics. I aquesta separació es mantindrà a la sorra i a l'aigua.

3. I a Barcelona, l'Ajuntament ha concedit més espai, més facilitats per instal·lar-se i una rebaixa de la taxa del 75% a les terrasses de bars i restaurants després de setmanes d'estira-i-arronses de l'equip d'Ada Colau amb els restauradors per com serà la vida de l'hostaleria quan avancin les fases del desconfinament. Tot i la negativa inicial a plantejar una rebaixa general de la taxa, el govern municipal ha anunciat avui que en proposa una del 75% des que s'acabi l'estat d'alarma i, com a mínim, fins a finals d'any.

4. El Congrés de Diputats ha aprovat aquest dimecres la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. Ho ha fet amb els vots a favor del PSOE, Unides Podem, Cs i el PNB, l'abstenció del PP i el vot en contra d'ERC, JxCat, la CUP i Vox.

Pedro Sánchez: “Ignorar el risc de l'epidèmia i aixecar l'estat d'alarma de manera precipitada seria un error absolut, total i imperdonable que el govern no cometrà. Per això demana la pròrroga i per això demano a les senyories que ho evitin”.

L'independentisme català ha justificat el no acusant el govern espanyol d'haver utilitzat aquest mecanisme excepcional per "recentralitzar" competències i menystenir el paper de la Generalitat en la presa de decisions.

Gabriel Rufián: “Avui no es constata el no d'ERC a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. Avui es constata el no del govern a negociar amb ERC la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. És l'únic que es constata”.

Sánchez ha assegurat que tenia un "respecte profund" per l'autogovern català i ha promès diàleg, però també ha dit que l'última paraula la continuaria tenint el ministeri de Sanitat.

Inés Arrimadas ha justificat un vot a favor que marca un abans i uns després en l'estratègia de l'ara líder de Ciutadans, per contrast amb la que seguia en temps d'Albert Rivera. “Potser hi ha gent de bona fe que avui està pensant que estem emetent un vot a favor de Sánchez o Iglesias o d'aquest govern. No. El que fem avui és simplement votar si volem que aquest dissabte caigui l'estat d'alarma o no i que es prorrogui quinze dies més”, ha dir Arrimadas.

5. Torna a augmentar el nombre diari de víctimes mortals a Espanya. 244 morts en les últimes 24 hores. Ja són 25.857 les defuncions per coronavirus a tot l'Estat.

6. La cancellera Angela Merkel i els primers ministres dels setze estats del país han donat aquest dimecres llum verda perquè la Bundesliga es pugui reprendre a porta tancada i sota estrictes mesures de prevenció durant la segona meitat de maig.

7. I, mentrestant, a Sant Joan Despí, els jugadors del Barça han començat a fer-se aquest dimecres els tests del coronavirus. Ter Stegen, Sergi Roberto, Lenglet, Rakitic i Messi han sigut els primers a passar per la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els futbolistes s'han estat uns 20 minuts a les instal·lacions del club blaugrana, el temps necessari per fer-se les proves i marxar esglaonadament. I els jugadors de la plantilla del Girona, els membres del cos tècnic i tots els treballadors del club que a la primera fase dels entrenaments tindran relació amb el primer equip s'han sotmès aquest dimecres als controls mèdics que estableix el protocol de la Lliga per començar a tornar a la normalitat.

8. La RFEF ha pres una decisió sobre com s'han d'acabar les competicions no professionals, tot i que no es farà del tot oficial fins divendres. El Barça femení de futbol serà proclamat campió i les blaugrana i l'Atlètic de Madrid jugaran a la pròxima edició de la Champions. El València i l'Espanyol se salven i continuaran a la Primera Iberdrola una temporada més.

9. I la previsió del temps per a demà. Amb el pas de les hores, el cel anirà quedant cada cop més enterbolit, però no plourà. Els 31 graus que encara hi ha hagut avui a Tortosa aniran baixant amb el pas dels dies. Diumenge plourà a tot arreu i la temperatura baixarà més de 5 graus.

Fins aquí les claus del vespre. Demà hi tornem, a les claus del matí. Bona nit i que descansin.