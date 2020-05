Tornen les consumicions a les terrasses i milers de francesos aprofiten el seu desconfinament per anar al Pertús a comprar: les claus del vespre amb Antoni Bassas (11/05/2020)

Bona nit des de l’ARA. Ràpid repàs a l’actualitat que ens ha deixat aquest dilluns, 11 de maig del 2020.

1. A la plaça de la Font de Tarragona i a la del Mercadal de Reus, tot i tenir permís per obrir les terrasses, molt pocs establiments han escampat taules i cadires. A Tarragona, només un de cada cinc locals d'hostaleria ha obert portes per provar si li surt a compte fer-ho amb les mesures de distanciament social.

La tornada a la normalitat avança a un ritme molt lent. L'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre concentra 56 establiments, dels quals només tres han obert avui i de manera parcial.

Pràcticament cap hotel ha obert portes. No els surt a compte, sobretot per la limitació de mobilitat entre regions sanitàries imposada per l'estat d'alarma. Amb tot, estan a l'expectativa per quan s'aixequin les restriccions per salvar la temporada.

A Salou la primera línia de mar encara hiberna i només hi ha ambient cap a l'interior, on els veïns viuen tot l'any. Un ban de l'alcalde, Pere Granados, ha recordat a la població que encara no es pot anar a la platja.

2. Una de les imatges del dia ha tingut lloc al Pertús. A partir d’avui els francesos podien moure’s a una distància de 100 quilòmetres i el resultat és el que veuen: tot de francesos fent cua per entrar a l’Empordà a comprar alcohol, tabac i menjar, que els surt més a compte. El més preocupant d’aquestes imatges és que no es veuen mascaretes ni respecte per la distància de seguretat.

3. La televisió pública japonesa NHK demostra com és de fàcil que el virus que és a les mans d'una persona en un restaurant acabi per tot arreu: damunt de taules, plats, gots i en la resta de comensals. Amb un líquid invisible a les mans que simula el virus, una persona es belluga pel bufet lliure del restaurant. 30 minuts després, un llum especial permet veure que el líquid ja és per tot arreu.

4. Cau la xifra de víctimes mortals per covid-19 i també la de contagis a Espanya. En les últimes 24 hores s'han registrat 123 morts, la xifra més baixa des del 18 de març. Una dada que fa elevar el nombre total de decessos fins a 26.744.

Fernando Simón ha demanat prudència respecte als resultats d'aquest dilluns, perquè ha recordat que els dilluns les dades "pateixen un cert retard" del cap de setmana. En aquest sentit, Simón ha assegurat que Espanya està en bones condicions per acabar de controlar l'epidèmia, però també avisa que encara hi ha un "risc molt alt de repunt". "Hem de garantir que la situació no canvia", ha afirmat. De fet, ha posat d'exemple Alemanya i Corea del Sud, que han tingut un repunt de contagis.

5. I mentrestant, l'OMS ha insistit, ara que molts països estan començant a desconfinar aquests dies, que per evitar repunts de contagis cal "aixecar el confinament de manera lenta i progressiva" .

I sobre les escoles, l’OMS ha dit que cal mantenir una distància d'almenys un metre entre les persones dins l'escola i també d'almenys un metre entre pupitres, que els alumnes s'han de quedar a la mateixa aula tot el dia, de manera que només es mourà entre aules el professorat, i que s'ha de demanar a les famílies que no s'acumulin a l'hora d'acompanyar o recollir els fills, així com s'ha d'evitar que ho facin els avis. I, lògicament, recorda que cal ventilar les aules tant com sigui possible i fer classes a l'aire lliure.

6. El govern britànic ha donat llum verda al retorn de l'esport professional a partir del primer de juny a porta tancada. L'anunci de Boris Johnson, doncs, permetria el retorn de la Premier League aquest juny. La Federació ha anunciat que la final de la Copa d'Alemanya es jugarà a porta tancada el 4 de juliol, mentre que les dues semifinals es disputaran el 9 i el 10 de juny.

7. I en bàsquet, els jugadors de Svetislav Pesic han anat avui a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per passar els exàmens mèdics previs a la tornada als entrenaments.

En el cas de la Penya, ja s'han vist els primers triples a l'Olímpic, sempre en sessions individuals. El Joventut de Badalona ha tornat amb l'absència d'un jugador "per prevenció". El jugador "havia estat en contacte" amb una persona que sí que havia donat positiu per coronavirus i, com a "mesura de precaució", s'ha decidit que entreni encara a casa seva, sense dir el nom de qui és per respecte.

8. Acabem amb la previsió del temps per demà. ¿Demà toca pluja? Durant bona part del dia no, però a partir de mitja tarda i durant la nit els ruixats tornaran a aparèixer, sobretot en comarques de la meitat oest. La temperatura baixarà novament. Dijous nova tongada de pluja més generosa i extensa.

Fins aquí les claus del vespre, demà a quarts de nou tindrem a punt les claus del matí. Bona nit i que descansin.