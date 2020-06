Menys de cent pacients de covid-19 a les UCI per primera vegada i Barcelona farà campanya perquè hi torni el turisme: les claus del vespre amb Antoni Bassas (12/06/2020)

Bona nit des de l’ARA. Així ha quedat aquest divendres, 12 de juny del 2020.

1. No hi ha hagut cap canvi d'última hora i el ministeri de Sanitat ha donat llum verda perquè Girona i la Catalunya Central passin a l'última etapa del desconfinament a partir de dilluns.

Girona i la Catalunya Central se sumaran al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre –que des de dilluns passat ja estan connectades un altre cop–, així com l'Alt Pirineu i l'Aran. Es podrà crear així un corredor d'Ulldecona a Cadaqués passant per la C-37 entre Igualada i Valls o un altre d'Olot a Viella, a tall d'exemple.

Notin que Galícia, dilluns que ve, ja haurà esgotat la fase 3 i entrarà en això que la Moncloa n’ha dit “la nova normalitat”.

Mentrestant, Barcelona, les àrees metropolitanes i Lleida continuaran a la fase 2, tot i que la conselleria de Salut no descarta demanar d'aquí mitja setmana que passin a la fase 3. Fonts del ministeri apunten que la Generalitat està força preocupada pel pont de Sant Joan, així com també preocupen els rebrots a Lleida. Un cop decaigui l'estat d'alarma, cada comunitat pugui regular els aforaments dels locals i els espais d'oci. En qualsevol cas, si hi ha rebrot es podria decretar un confinament similar al de la conca d'Òdena.

2. I per cert, l’Ajuntament de Barcelona, que va fer de la lluita contra el turisme massiu una de les seves banderes, vol recuperar com més aviat millor la "normalitat" i ja es prepara per "engegar de manera imminent campanyes permanents" per tornar a atraure el turisme. Se centrarà, però, a donar prioritat al "turisme de proximitat" i posarà en marxa una aplicació, Barcelona Safe City, per garantir les mesures d'higiene en els espais turístics de la ciutat. Reconeixerà aquestes garanties al Zoo, el Parc Güell i el parc d'atraccions del Tibidabo, que seran els primers espais a rebre'l.

Una de les primeres mesures estiuenques per evitar aglomeracions a Barcelona ha sigut la de no permetre revetlles a les platges de la ciutat per Sant Joan, mesura a la qual s'han sumat altres municipis com el Prat de Llobregat. Badalona té "voluntat d'obrir", diuen fonts de la ciutat, però demana una reunió d'alcaldes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per consensuar la postura i, de fet, l'alcalde Xavier García Albiol va criticar que Colau decidís tancar les platges per Sant Joan sense consultar-ho amb la resta de ciutats. I Salou, d'altra banda, ha aprofitat la menor afluència de turisme per la crisi del covid-19 per intentar crear una nova imatge amb noves zones verdes i sense platges massificades per promocionar-se en la nova normalitat i salvar part de la temporada turística. El lema de la campanya és “Salou, millor que mai”.

3. Catalunya, per cert, registra menys de 100 pacients d'UCI per coronavirus per primer cop des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als positius, n'hi ha 203 de nous en l'últim còmput i la xifra arriba als 69.252.

4. La jutge de Madrid ha acordat tancar el cas de la manifestació del 8-M, perquè diu que no hi ha prou indicis que provin el comportament delictiu que s’atribueix al delegat del govern a Madrid, José Manuel Franco, per permetre la manifestació del Dia Internacional de les Dones, però apunta a la passivitat de Franco i obre la porta a depurar responsabilitats pel fet que cap autoritat sanitària li donés instruccions per limitar les concentracions públiques.

5. Primeres certeses de com serà el retorn a les escoles a partir de setembre: el curs començarà el 14 de setembre. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que es vol que les sessions siguin presencials i que segur que seran així per a infantil i primària. Es preveu poder fer un ús "més normal" del pati, on s'estudia establir franges, igual que per a les entrades i sortides del centre. I, també, per a l'hora de dinar. "És convenient prendre la temperatura als nens i nenes quan surten de casa, i això també es podria fer a l'escola". Sobre les contractacions de professorat per atendre les divisions de grup, el conseller ha defensat que contractaran els mestres que calgui, però que ara s'està en la fase de veure quins espais hi ha i com es fan les agrupacions d'alumnes.

6. Recordeu que demà torna la Lliga de futbol i que el Barça, l'Espanyol i el Girona tornaran a la competició. El Barça a les 22 h, l’Espanyol a les 14 h i el Girona a les 19.30 h.

7. I acabem amb el mapa del temps. Ja no ha de ploure aquest cap de setmana? Aquest dissabte al matí encara hi haurà algunes tempestes localment fortes en comarques de Girona o al Maresme, però en general el temps del cap de setmana serà estable i amb molt de sol. La calor anirà a més fins dilluns però dimarts arribaran més xàfecs i una nova refrescada.

Fins aquí les claus del vespre. Gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana i fins dilluns a quarts de nou del matí amb les claus del dia.