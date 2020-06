Dilluns hi haurà el canvi de fases sol·licitat pel Govern, i revetlles de Sant Joan privades de màxim 20 persones i públiques, a l’aire lliure, de fins a 800: les claus del vespre amb Antoni Bassas (05/06/2020)

Bona nit des de l’ARA. Resum de les notícies d’aquest divendres, 5 de juny del 2020.

1. El ministeri de Sanitat ha autoritzat que Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida passin a la fase 2 a partir de dilluns. El Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran entraran a la fase 3 a partir de la setmana que ve. D'aquesta manera, la Generalitat recuperarà el control sanitari d'aquestes tres regions, excepte la mobilitat entre comunitats.

Els presidents autonòmics seran els responsables de decidir la mobilitat entre àrees sanitàries d'una mateixa comunitat autònoma. Ara bé, el govern espanyol preveu que a partir del 21 de juny hi hagi llibertat de moviments entre tots els territoris de l'Estat, perquè és quan s'acabarà l'última pròrroga de l'estat d'alarma.

2. I la revetlla de Sant Joan? Si s'està a la fase 3 per Sant Joan es podran fer trobades privades de 20 persones com a màxim. Fora de l'àmbit particular, es permeten activitats organitzades en què l'aforament pot arribar a 80 persones en espais tancats i a 800 persones a l'aire lliure, que han d'estar assegudes. En tots els casos s'ha de mantenir la distància de dos metres entre persones i portar mascareta. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha deixat clar que "no estaran permeses les celebracions massives habituals de la nit de Sant Joan" ni les aglomeracions. Les activitats a l'aire lliure, amb un aforament de fins a 800 persones, poden ser al carrer, a la platja o en una pista esportiva. Segons Protecció Civil, poden estar organitzades per un ajuntament o una entitat.

I la festa major de Gràcia limitarà les activitats, que es faran amb restriccions d'aforament i cita prèvia. Els carrers podran fer un guarnit simbòlic al sostre, però es proposa que no hi hagi elements a terra, portalades ni escenaris per facilitar l'accés. Aquestes són les propostes que s'estan treballant entre la Fundació Festa Major de Gràcia, les comissions de carrers i l'Ajuntament de Barcelona.

3. La comissària de l'Interior, Ylva Johansson, ha transmès als vint-i-set governs de la Unió Europea que aixequin les restriccions internes a les fronteres de l'espai Schengen a finals d'aquest mes. Tot i això, els Vint-i-set no han pogut acordar-ho formalment, perquè alguns estats consideren que encara no estan preparats per prendre aquesta decisió, segons ha explicat la mateixa comissària, que ha evitat donar noms sobre quins estats. Alemanya (un dels principals exportadors de turistes al sud d'Europa) ha confirmat aquesta setmana que la recomanació als seus ciutadans de no viatjar a altres països deixarà de tenir vigència a partir del 15 de juny. Tot i això, es manté en el cas d'Espanya, amb qui espera arribar a un acord a finals de juny, perquè la llibertat de moviment sigui recíproca.

4. El nombre de morts per coronavirus a Catalunya ha augmentat les últimes hores en 8 persones, segons l'últim balanç provisional del departament de Salut. La xifra total de defuncions arriba a 12.341.

De persones ingressades a l'UCI actualment n'hi ha 127, 11 menys que ahir. Des de l'inici de la pandèmia han passat per la unitat de cures intensives dels hospitals catalans 4.076 persones i s’han comptabilitzat un total de 38.501 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19.

El ministeri de Sanitat ha notificat 318 nous positius per coronavirus a Espanya. D'aquest total, 177 corresponen a les últimes 24 hores. En total, la pandèmia ha infectat 240.978 ciutadans arreu de l'Estat. Pel que fa a les víctimes, el recompte eleva les defuncions a 27.134. Això significa un mort més respecte al dia anterior

El Regne Unit ha superat els 40.000 morts i el món està en els 391.000 morts.

5. I, per cert, la professora de l'Escola Sant Esteve de Guialbes, a Vilademuls (Pla de l'Estany), que aquesta setmana va presentar símptomes de coronavirus ha donat negatiu en la PCR, segons informa el departament d'Educació. Com que ha donat negatiu, dilluns es podrà reprendre l'activitat presencial a l'aula i els alumnes hi podran tornar.

6. El Banc dels Aliments de Barcelona ha explicat aquest divendres que durant la crisi del coronavirus ja ha superat el màxim històric que va assolir durant la crisi del 2008. Ara l'entitat ja atén 159.089 persones al mes per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació. A principis de març, abans del confinament, la mitjana de persones ateses cada mes per l'entitat era de 114.000.

7. Diumenge, que és el dia de la setmana que el diari es muda més, a l'ARA us oferirem, entre altres continguts molt treballats, aquest reportatge que presenta la directoram, Esther Vera.

8. L' ANC, Òmnium Cultural, JxCat, ERC i la CUP han reclamat aquest divendres al matí davant la Delegació del govern espanyol a Barcelona l'alliberament dels presos polítics i han denunciat que l'estat espanyol no hagi complert, després d'un any que es publiqués, amb el dictamen de l'ONU que demanava la seva llibertat. Una vintena de persones s'han concentrat durant uns quinze minuts davant l'edifici de la Delegació del govern espanyol a Barcelona, amb pancartes en què es podien llegir missatges com: "El referèndum d'autodeterminació és permès per la legislació espanyola", "L'Estat ignora i incompleix el dictamen de l'ONU" i "L'Estat no ha imputat els responsables de les vulneracions de drets".

9. I acabem amb el temps. Al matí la previsió deia que demà no plouria però que les tempestes tornarien diumenge. Què diuen ara els mapes? El cap de setmana començarà amb sol, però demà a la tarda reapareixeran les tempestes al Pirineu i diumenge els xàfecs sobtats podran afectar gairebé qualsevol comarca. Demà farà més calor, però diumenge a la tarda farà encara més fresca que avui.

I fins aquí les claus del vespre. Bona nit i bon cap de setmana.