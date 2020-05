No gaires persianes aixecades i un 30% de la població podria presentar un trastorn d’ansietat: les claus del vespre amb Antoni Bassas (04/05/2020)

Bona nit des de l'Ara. Repàs de les notícies del dilluns 4 de maig del 2020.

1. L'esperat retorn de l'activitat comercial s'ha saldat aquest dilluns amb un ball de xifres entre les patronals, però les primeres dades de les entitats apunten que només han aixecat la persiana entre un 10% i un 50% dels comerços, i per tant estaríem parlant d'una tornada a mig gas.

2. El nombre de morts per coronavirus a Espanya continua per sota de les 200 víctimes diàries i aquest dilluns s'ha registrat la mateixa xifra que ahir: 164. Una dada que eleva les defuncions totals fins a 25.428. El nombre de contagis continua a la baixa.

Ara que parlem tant del peatge que pagarem per aquesta crisi mundial, hi ha una dada interessant d'un estudi a tot Espanya de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: un 30% de la població podria presentar un trastorn d'ansietat generalitzada, el mateix percentatge podria tenir els patrons de son canviats severament i un 50% podrien necessitar ajuda professional per depressió. La primera mostra és de mig miler de persones, amb una edat mitjana de 40 anys. També han detectat que les mesures de protecció, com la distància de seguretat i la higiene, no redueixen el malestar emocional.

3. Demà passat el govern espanyol ha d'anar al Congrés a demanar la pròrroga de l'estat d'alarma i, de moment, no té els vots per fer-ho. El ministre Salvador Illa diu que és imperatiu fins que es controli l'evolució de la pandèmia per poder limitar el dret fonamental a la circulació.

I mentrestant, la consellera Alba Vergés, que haurà d'esperar a dimecres perquè la Moncloa autoritzi l'establiment de les regions sanitàries com a mesura territorial per passar de fase, diu que el ministre Illa coneix perfectament la realitat catalana i sap que les regions sanitàries tenen tot el sentit del món.

4. Europa ha deixat enrere el pic de la pandèmia de coronavirus, però en cap cas s'ha d'abaixar la guàrdia perquè no es pot descartar que hi hagi una segona onada, ja que aquesta és una "cursa de fons i no de velocitat".

I, precisament perquè s'ha deixat enrere el primer pic a bona part d'Europa, la majoria de països han començat el desconfinament aquesta setmana, però "ningú pot descartar un segon rebrot" i per això la UE ha argumentat que l'ús d'aplicacions per traçar moviment pot ser clau per controlar l'expansió del virus i garantir que "l'estiu no està perdut".

5. Des del començament de la crisi sanitària, 704.718 treballadors estan acollits a un ERTO. Un de cada cinc treballadors catalans està inclòs en un ERTO, en aquest moment.

6. Dos apunts de futbol: demà passat els jugadors del Barça i l'Espanyol s'haurien de fer els tests a les ciutats esportives, i aquest divendres podrien començar els entrenaments, de moment individuals. El president de LaLiga, Javier Tebas, ha explicat que confia poder veure "el retorn de la Lliga aquest juny" i acabar la competició durant l'estiu.

I la Federació Espanyola de Futbol ha informat que comparteix plenament el desig de l'Athletic Club i la Reial Societat de disputar la final de la Copa del Rei amb espectadors quan sigui possible i, per tant, que la final de Copa del 2020 es jugui, si cal, el 2021, sense deixar de ser oficial. Com que és la primera final basca en més de vuitanta anys, havia aixecat una gran expectació entre les dues aficions.

7. Avui ha acabat fent calor. D emà a prop de mar anirà a més, i en general s'allargarà ben bé fins divendres, però compte amb precipitar-se traient cobrellits: és bastant probable que la setmana que ve torni a ser molta fresca.

Fins aquí les claus les vespre. Els esperem demà a quarts de nou, a les claus del matí. Bona nit i que descansin.