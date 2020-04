El curs s'acabarà al juny però hi haurà reforç a les escoles al juliol: les claus del vespre amb Antoni Bassas (15-04-2020)

Bona nit des de l'ARA. Les principals notícies d'aquest dimecres, 15 d'abril, en format breu.

Previsió del temps: durant la nit s'escaparan ruixats puntuals al Pirineu, a les Terres de l'Ebre i al voltant de l'Empordà. Els pròxims dies el cel continuarà mig ennuvolat però les pluges no reapareixeran de manera extensa fins ben entrat el cap de setmana.

1. El nombre de morts per coronavirus a Espanya disminueix lleugerament aquest dimecres. Tot i així, en les últimes 24 hores s'han registrat 523 víctimes. En total han mort 18.579 persones a Espanya per aquesta malaltia.

El Dr. Simón ha anunciat que totes les comunitats autònomes tenen una taxa de transmissió inferior a 1. Això significa que cada contagiat infecta, de mitjana, menys d'una persona. Per tant, la malaltia es frena però no desapareix. És a dir, que l'epidèmia encara "no s'ha acabat".

2. El curs s'acabarà al juny, com estava previst al calendari escolar, però durant l'estiu hi haurà activitats de reforç a les escoles. Ho han acordat el ministeri i els consellers d'Educació de les autonomies. Segons han explicat fonts del ministeri d'Educació, aquestes activitats podran ser impulsades per ajuntaments i conselleries o per organitzacions i disposaran de voluntaris en contacte amb els centres educatius i els seus docents.

Recordem que ahir, els sindicats d'educació de Catalunya van emetre un comunicat en bloc en què reclamaven a l'administració que "es respecti el calendari escolar vigent" i argumentaven que aquest estiu tant alumnes com professors necessitaran "més que mai vacances escolars".

Els consellers d'educació i el ministeri han acordat que el tercer trimestre serà avaluable però alhora cap alumne podrà suspendre pel que passi aquest últim trimestre. Això no vol dir que hi hagi un aprovat general i que tothom passi de curs pel que ha passat. Però és d'imaginar que no serà un any d'avaluació gaire estricte.

3. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull han sortit aquest dimecres de la presó de Lledoners per reprendre les seves respectives feines. Joaquim Forn també es troba en aquesta mateixa situació i podrà sortir de manera imminent. Tots hauran de tornar a dormir a la presó, però no a les seves cel·les sinó en una zona habilitada al mòdul d'ingressos per evitar contagis. Oriol Junqueras i Raül Romeva treballen en centres que no compleixen els requisits que s'han fixat.

4. La ginecòloga Silvana Bonino de Barcelona ha denunciat als Mossos d'Esquadra una pintada insultant al seu cotxe particular. La professional sanitària se la va trobar aquest dimarts quan anava a la feina: a més de la pintada en un lateral del vehicle, també li havien punxat dues rodes.

5. Netflix, l'Acadèmia del Cine Espanyol, Acció Cultural Espanyola i el ministeri de Cultura han creat "una línia assistencial per als professionals de l'audiovisual més impactats per la crisi del covid-19 a Espanya".

Xavier Cervantes recorda que Netflix, que en el seu primer any a Espanya va pagar 3.000 euros en impostos a la hisenda espanyola, aportarà un milió d'euros a la línia assistencial. La plataforma de streaming va anunciar el 20 de març una campanya de 90 milions d'euros per ajudar els treballadors de les produccions pròpies que s'han aturat, sobretot als Estats Units, i uns 13,5 d'aquests 90 milions ja estaven pensats per a fons d'emergència d'altres països. A Espanya n'hi ha tocat un.

6. Després del veredicte de culpabilitat emès pel jurat que va seguir el judici del cas del crim de la Guàrdia Urbana, el jutge ha considerat que la mort de l'agent Pedro Rodríguez, que va ser trobat calcinat a l'interior del maleter del seu cotxe al pantà de Foix el maig del 2017, va ser un assassinat premeditat: el resultat d'un pla traçat entre la seva parella i agent del cos, Rosa Peral, i l'amant d'aquesta, el també policia Albert López. El jutge ha decidit imposar a Rosa Peral una condemna de 25 anys de presó i a López una de 20. La sentència també obliga els dos condemnats a indemnitzar la família de la víctima amb 885.000 euros.

7. I en aquest pàgina de la crònica del dia, una altra desgràcia: els Bombers de la Generalitat busquen un operari que ha quedat atrapat i ferit de gravetat quan li ha caigut a sobre un edifici en obres a Sant Just Desvern (Barcelona).

14 dotacions #bomberscat treballem en un ENSORRAMENT a Sant Just Desvern (avís 14.44h).

Casa antiga situada a la ctra. Reial on s'estaven fent obres. Segons primeres informacions, un operari estaria atrapat entre la runa.

Estem treballant per rescatar-lo. @mossos @semgencat pic.twitter.com/wyzQxaPhXG — Bombers (@bomberscat) April 15, 2020

Les obres es feien en una casa antiga i n'estaven restaurant la façana.

Acabem aquí les claus del vespre. Fins demà al matí. Bona nit i que descansin.