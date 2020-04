Ingressen menys malalts greus, i moren Benet i Jornet i la mare de Pep Guardiola: les claus del vespre amb Antoni Bassas (06-04-2020)

Bona nit des de l’ARA, fem una ullada a les principals notícies d’aquest dilluns, 6 d’abril del 2020. Demà encara farà fresca, perquè els núvols seran més abundants. Cauran gotes en comarques del sud i de l'oest, però en general no plourà. El termòmetre continuarà encallat en aquest ambient de mes de març set dies més.

1. El nombre de morts per coronavirus continua en descens, però encara és altíssim: les últimes 24 hores han mort 637 persones a l'Estat, segons les dades del ministeri de Sanitat d’aquest dilluns. Suposa la xifra més baixa dels últims 13 dies.

En total, a Espanya han mort per covid-19 13.055 persones, i se n'han curat 40.437.

En la mateixa tendència de baixada, el departament de Salut de la Generalitat ha assegurat avui que les urgències dels hospitals catalans ja reben un 75% menys de pacients greus de covid-19 que fa un mes.

De fet, Salut ha detectat una tendència a l'estabilització en els ingressos per coronavirus a la regió sanitària de Girona i, si es manté, no caldrà habilitar el pavelló de Fontajau com a hospital de campanya.

2. Per la seva banda, el conseller d’Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha explicat que hi ha 269 famílies que han sol·licitat endur-se a casa els avis, però no ha donat la xifra de residents que ja han pogut marxar a casa. Recordem que l'últim balanç xifra en 702 els usuaris de residències morts per covid-19, en 283 els hospitalitzats, i en 216 les residències afectades.

De fet, les residències apugen el to i insten els governs a prendre el "control sanitari" dels geriàtrics. El sector exigeix una atenció sanitària igualitària per a la gent gran.

3. Parlant de gent gran que avui ha mort a causa del virus, el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet. A causa de coronavirus, tot i que tenia Alzheimer des del 2015. Benet i Jornet ha estat definit pels seus companys de professió amb metàfores com la de desbrossador del teatre català –com a pioner dels dramaturgs de la represa– i la de pont intergeneracional –per les connexions que ha traçat amb altres dramaturgs.

I el Manchester City ha informat que ha mort la senyora Dolors Sala, mare de Pep Guardiola, als 82 anys. El nostre condol a la família Guardiola.

4. Del primer ministre britànic, Boris Johnson, se sap que està animat a l’Hospital de Saint Thomas, però Downing Street ha informat que continua amb una tos i una febre persistents.

I als Estats Units, la situació empitjora per moments: s’acosten ràpidament als 10.000 morts. Només cal que vegin com està la costa est d’infectada, des de Massachusetts, Boston, Nova York, Nova Jersey, Washington... fins a Florida. Les autoritats reconeixen que la falta de material de protecció està posant en risc la vida de sanitaris i pacients.

5. A propòsit de dur o no mascareta, l’ OMS ha dit aquest vespre que ho ha estudiat bé i que la recomana només per a personal sanitari, perquè si no, no n'hi haurà per tothom, i que les recomana allà on no hi hagi possibilitat de rentar-se les mans o establir una distància social.

6. I ens agradarà compartir amb vosaltres aquest vídeo i el text del cap de Mèdia, Àlex Gutiérrez, sobre com fem l’ARA en temps de pandèmia. El fan les mateixes mans que cada dia, però a distància, omplint-se la vida d’aplicacions, teletreball, i criatures a la falda.

No us perdeu aquest vídeo, que descanseu i fins demà.