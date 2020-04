El Parlament vota els pressupostos i els Estats Units passen dels 50.000 morts: les claus del vespre, amb Antoni Bassas (24/04/2020)

Bon nit des de l’ARA. Repassem les notícies d’aquest divendres, 24 d’abril del 2020. Comencem mirant els mapes del temps del cap de setmana, sobretot tenint en compte que diumenge la canalla podrà sortir a escampar la boira una horeta. Es mantindrà la sensació de primavera d'avui. El sol predominarà, però al Pirineu i Prepirineu continuaran apareixent ruixats i tronades a les tardes. La setmana que ve començarà amb ruixats en més comarques.

1. Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha recordat que els parcs i les platges de la ciutat continuaran tancats aquest diumenge. A l’Ara.cat podeu trobar una eina que us permet calcular fins on podeu anar a un quilòmetre de distància del vostre domicili quan, a partir de diumenge, sortiu a passejar amb la canalla.

2. L’aprovació dels pressupostos ha sigut avui la feina més important del Parlament. Només 21 diputats s'han assegut als escons, i el relleu amb altres companys que els esperaven fora ha sigut constant durant el dia. També a la presidència del Parlament Roger Torrent s'ha anat intercanviant el rol de moderador dels debats amb el vicepresident Josep Costa. El sí als pressupostos és possible gràcies als vots a favor de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i els comuns.

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sotmès a la primera sessió de control des que es va decretar l'estat d'alarma. El cap de l'executiu ha anunciat que liderarà un pacte català per a la reconstrucció del país.

3. To "esperançador" aquest divendres a la Moncloa, amb la xifra de morts diària més baixa des del 21 de març, 367 defuncions a Espanya. En total, els morts són 22.524.

Per cert, que el Registre Civil de Barcelona va deixar d'inscriure 4.000 defuncions entre el 23 de març i el 17 d'abril per la falta de personal a causa de l'emergència sanitària pel covid-19. Amb només sis funcionaris treballant inicialment de manera presencial al registre la majoria de la documentació va quedar pendent.

Al món ja hi ha hagut 193.000 morts, i els Estats Units han passat dels 50.000 morts aquesta tarda, mentre el president Trump explica tècniques d’injecció de desinfectants als pulmons dels malalts.

4. Les noves ordres dels Mossos per multar durant l'estat d'alarma: cal valorar el nivell de risc o de reiteració.

El ministeri de l'Interior ja havia ordenat detallar més els atestats perquè les sancions prosperessin.

5. La Lliga ha enviat aquest divendres una carta als clubs per endarrerir una setmana els tests de covid-19 als futbolistes i la tornada als entrenaments. El motiu és la negativa del ministeri de Sanitat a fer tests a qui no tingui símptomes.

6. I enmig de tot el que s’ha de repensar a la llum del virus, avui comença el mes més sagrat dels musulmans, el Ramadà. Dejuni sí, però pregària col·lectiva a la mesquita, no.

Fins aquí les claus del vespre. Bon cap de setmana.