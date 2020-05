Rufián diu a Sánchez que posa en perill l’esperit de la legislatura i Bargalló avisa d’emergència educativa de cara al curs que ve: les claus del vespre amb Antoni Bassas (20/05/2020)

Bon nit des de l’ARA. Repàs a l’actualitat d’aquest 20 de maig de 2020.

1. El conseller Bargalló ha explicat avui com serà el final de curs i com voldria que fos el curs que ve. ”Al setembre començarem un curs que serà inèdit en la seva realitat. Voldria fer fer una reflexió no només a la comunitat educativa, sinó a tota la comunitat. Venim d'una emergència sanitària en què hem hagut de reinventar espais, hem hagut de demanar més professionals. Al setembre estarem en emergència educativa”.

El curs que ve es farà amb la meitat d’alumnes per aula, però no amb el doble de professors. El conseller ha recordat que la Sanitat no va doblar el personal i demana buscar espais "públics o privats” perquè les escoles trobin els metres quadrats que necessitaran.

Ara les escoles i instituts obriran l'1 de juny. L'assistència a classe serà voluntària, les aules tindran la meitat d'alumnes –5 infants per grup d'infantil de 1 a 3 anys, 13 infants als grups d'infantil de 3 a 6 anys i als grups de primària i 15 a l’ESO– i no s'avançarà matèria.

2. Pedro Sánchez ha anat avui al Congrés a aconseguir una nova pròrroga de quinze dies, fins al 7 de juny, de l’estat d’alarma. Li fan possible el PNB i Ciutadans, amb disgust i advertiment d’Esquerra Republicana, sòcia d’investidura.

Gabriel Rufián a Pedro Sánchez: “La veritat no canvia res, però la veritat és que avui una vegada més aquí no es constata la negativa d'ERC al seu estat d'alarma; la veritat és que avui aquí una vegada més, i potser de forma definitiva, es constata la negativa del govern espanyol a negociar res amb ERC. Han escollit la dreta, ni més ni menys”.

I el president del govern espanyol li ha respost: “La veritat, senyor Rufián, és que jo valoro molt el diàleg que tinc amb ERC i vull seguir practicant-lo al llarg de la legislatura, que li recordo que dura 4 anys”.

3. El govern espanyol ha notificat 95 morts en les últimes 24 hores. En total, des que s'ha iniciat la pandèmia, ja han mort 27.888 persones. De les 95 morts notificades aquest dimecres, un 40% corresponen a Catalunya, que segons les dades del ministeri en les últimes 24 hores ha reportat 40 defuncions.

4. Un 44% de les persones que han passat el covid-19 de manera lleu o sense símptomes no estarien protegits davant d'una segona infecció. Això és el que es desprèn d’un estudi liderat per quatre dels grans centres d'investigació catalans, que suggereix que almenys quatre de cada deu persones que s'haurien defensat del virus tenen un nivell molt baix d'anticossos neutralitzants. Per tant, aquestes persones no estarien protegides tot i haver generat defenses i no es podrien considerar població immunitzada.

5. La crisi del coronavirus ha portat al límit moltes persones, i això es veu clarament als carrers de Barcelona, on des del confinament hi ha almenys 1.239 persones que hi dormen, segons el recompte que va fer Arrels Fundació el 14 de maig a la nit. I això que en les últimes setmanes la ciutat ha obert fins a 620 places d'emergència per allotjar sensesostre durant el confinament.

6. I parlant de Barcelona, l'ajuntament de la ciutat ha admès que aquest matí s'han produït aglomeracions a les platges de la ciutat, en el primer dia d'ampliació de l'obertura, durant la franja de 6 h a 10 h. Hi havia molta confusió sobre qui hi podia anar i què s’hi podia fer.

7. Ja ha arribat l’estiu, un mes abans? Sí, pròxims els dies la calor més intensa s'anirà desplaçant cap a l'oest, però la sensació de principi d'estiu ja no ens la traurem de sobre. Demà arribaran alguns núvols prims i podria haver-hi xàfecs puntuals de tarda al Pirineu.

Fins aquí les claus del vespre. Ens veiem demà a quarts de nou del matí a les claus del dia. Bona nit i que descansin.