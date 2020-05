El virus baixarà notablement a l'agost però es mantindrà el perill de contagi en espais tancats: les claus del vespre amb Antoni Bassas (19/05/2020)

Bon nit des de l'ARA. Aquestes són les principals notícies amb què acaba el dimarts 19 de maig del 2020.

1. El ministeri de Sanitat ha informat aquest dimarts de 83 víctimes mortals per coronavirus en les últimes 24 hores, 24 més que dilluns. El total de morts per coronavirus a l'Estat és de 27.778.

Sobre posar-se la mascareta, que sembla que serà obligatòria a partir de dijous, el Dr. Simón ha recordat que només s'ha de posar quan no es pot mantenir la distància de seguretat de dos metres, i interpretar quan cal posar-se-la i quan no. Ha dit també que el País Basc podria passar a la fase 2, si es mantenen, com ha dit Simón, "els mecanismes de detecció precoç". "No entendria que no passés a la següent fase una comunitat autònoma que porta dues setmanes a la fase 1".

I encara a la Moncloa, Pedro Sánchez ha defensat l'actuació i l'existència de l'OMS. "Afortunadament el 1948 els nostres líders van crear l'OMS, i ara, 72 anys després, hem de donar-li eines per reforçar el lideratge. Espanya creu fermament que l'única resposta ferma al covid-19 és una resposta multilateral", ha dit Sánchez.

Parlant de l'OMS, el president Donald Trump vol deixar-la de finançar. Avui els Estats Units han superat els 90.000 morts i el món s'acosta als 320.000.

2. Hem entrevistat el doctor Jordi Vila, cap de microbiologia del Clínic. Confia que la vacuna serà més estable que la de la grip. I assegura que "a l'agost el virus disminuirà a nivells inapreciables, però entre octubre i novembre tornarà a aparèixer". El cap de microbiologia del Clínic no descarta que tot i el fet que el virus tingui una incidència molt baixa aquest estiu es puguin produir brots aïllats, especialment en cas que una persona contagiada coincideixi amb un grup de 20 o 50 persones més "en un espai tancat", com ara "una discoteca" o altres tipus de locals i sales, l'obertura dels quals ja estarà permesa en fases més avançades del desconfinament. "Aquí és on hi hauria el risc".

3. El desconfinament es notarà molt més a partir d'aquest dimecres a les platges de Barcelona, que reobriran perquè els veïns que visquin a un quilòmetre de distància com a màxim hi passegin respectant les franges horàries establertes i les distàncies de seguretat. Prendre el sol, però, no estarà encara permès, ni tampoc el bany recreatiu.

A partir de demà, entre les 6 i les 20 hores, obriran al públic "mantenint les franges i limitacions per grup d'edat i activitat", ha insistit Batlle. Així, de les 6 a les 10 del matí estaran reservades perquè tots els habitants de Barcelona, visquin on visquin de la ciutat, hi puguin fer esport i caminar.

4. Demà el govern de Sánchez va al Congrés a demanar una altra pròrroga de l'estat d'alarma. Hi va amb un acord amb Ciutadans. Els d'Arrimadas han imposat que la pròrroga només sigui per 15 dies. Esquerra ha demanat que el comandament únic sigui la Generalitat i encara està negociant. Ciutadans ja ha dit que o acord amb ells o acord amb Esquerra.

5. Una actuació dels Mossos enregistrada per una càmera els torna posar en una situació delicada.

Va passar l'11 d'abril, quan la Celenia tornava de treballar de l'Hotel Catalonia Plaza. Portava un certificat de l'empresa que l'acreditava com a treballadora essencial perquè presta servei en un dels hotels medicalitzats per atendre pacients lleus de covid-19. La treballadora denuncia una agressió dels Mossos, que li haurien dit: "Tu ets doctora? O treballes de puta?".

Els Mossos asseguren que la intervenció va ser "correcta" i que es va detenir la dona per mossegar els dits d'un agent. Ella va acabar amb un tall al llavi. Fonts policials assenyalen que cap agent li hauria donat un cop de puny a la cara, sinó que la dona s'hauria autolesionat amb la mampara del cotxe patrulla.

6. I, per acabar, el temps. ¿Demà encara farà més calor? En moltes comarques interiors sí, tot i que avui ja s'ha arribat a 31 graus a Tortosa i a 30 a Tarragona i Girona. El pic de calor arribarà divendres, però la sensació d'estiu es quedarà durant tot el que queda de mes de maig.

Fins aquí les claus del vespre. Els esperem demà a quarts de nou amb les claus del dia. Bona nit i que descansin.