Buch considera “insolidaris i incívics” els que van a la segona residència: les claus del vespre amb Antoni Bassas (07-04-2020)

Bona nit des de l’ARA. Fem una ràpida ullada a les principals notícies d’aquest dimarts 7 d’abril. Demà pujaran les temperatures. Els pròxims migdies seran més càlids, però el canvi es notarà més a Ponent que no pas a la costa. Temps de primavera, amb moltes clarianes però també amb ruixats de tarda que sobretot afectaran el Pirineu, tant demà com els pròxims dies.

1. El govern de la Generalitat ha aprovat la creació del programa Orfeu, que ha de servir per tenir més tests PCR per realitzar un cribatge massiu a la població. La consellera Budó ha explicat que l'infectòleg Oriol Mitjà serà el responsable d'un informe que estarà a punt d’aquí 15 dies i que ha de servir per avaluar l'estratègia de desconfinament a Catalunya. Ha de tenir en compte les "mesures de salut pública i l'impacte social i econòmic" un cop se superi "l'actual confinament", i reportarà directament al president de la Generalitat, Quim Torra.

2. La portaveu ha explicat que el desconfinament serà gradual, que encara es trigarà "a tornar a la normalitat". I la consellera Vergés ha aventurat que la tornada a la normalitat anirà per zones: “És molt diferent un territori on hi viu molta gent agrupada, amb una densitat de població molt alta, que un altre d’un àmbit més espaiat o rural. El comportament de l’epidèmia és diferent i les actuacions que s’hi poden fer també. Per tant, en aquest coneixement és en el qual nosaltres escalarem i proposarem les mesures adients per a aquest desescalament”.

El conseller Buch ha reclamat als Mossos que incrementin "la pressió a la gent que trenca el confinament de manera insolidària", amb més controls a les carreteres coincidint amb la Setmana Santa, i es coordinarà amb els alcaldes de les zones afectades perquè denunciïn la gent que ha anat a segones residències.

Per cert, que els diputats del Parlament s'han compromès aquest dimarts a donar el 25% del seu sou per a la lluita contra el covid-19. Ho ha acordat la mesa per unanimitat.

3. I el conseller El Homrani ha informat que vuit de cada deu ERTO s'han presentat en el sector serveis. El segon àmbit més afectat, però molt lluny del dels serveis, és el de la construcció.

4. La ministra portaveu, Maria Jesús Montero: “Sol·licitem la pròrroga per quinze dies més, del 12 al 26 d'abril. Com sabeu, el president defensarà aquesta petició davant del Congrés a la compareixença que se celebrarà dijous vinent”.

El consell de ministres ha aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril, una decisió que aquest dijous haurà d'avalar el Congrés. L'executiu espanyol també ha aprovat mesures per flexibilitzar la contractació temporal dels treballadors del sector agrari en plena temporada de collites. L'objectiu és que es pugui contractar treballadors aturats i immigrants per intentar salvar les campanyes de la fruita de pinyol a Catalunya i de la maduixa a Andalusia.

Una dada curiosa: el ministre d’Agricultura ha informat que s’ha multiplicat per quatre el consum de farina, un augment que ha atribuït al fet que el confinament ha motivat les famílies a elaborar pa i productes de rebosteria.

5. A Espanya, les últimes 24 hores s'han registrat 743 morts. Pel que fa als ingressats als serveis d'UCI, aquest dimarts la dada augmenta a 7.069 persones, 138 més que dilluns. Les persones donades d'alta s'eleven a 43.208.

Les dades d'aquest dimarts trenquen aparentment la tendència a la baixa observada en els últims dies tant en els contagis com en els morts, però és que els dimarts les dades acostumen a repuntar perquè els dilluns hi ha comunitats autònomes que actualitzen les dades del cap de setmana.

6. Avui hem entrevistat el director de la càtedra de cures pal·liatives de Vic, Xavier Gómez-Batiste, que alerta que l'impacte psicosocial entre la gent en general i, sobretot, entre els sanitaris, serà enorme. Gómez-Batiste: “L'impacte psicosocial en els malalts quan hagin passat això, els familiars amb processos de dol seran complicats, i també, fins i tot, el sistema de salut, especialment amb la fatiga per compassió. Els professionals estan tan abocats a la cura, a la intensitat de la cura, que no tenen temps de cuidar-se ni rebre suport. Tot això després tindrà efectes enormes en la seva salut”.

7. Entre els noms propis del dia, el qui va ser conseller i alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ja és a casa després de passar 10 dies a l’Hospital Clínic.

Després de 10 dies a @hospitalclinic, ja sóc a casa. Em trobo molt bé.

Gràcies eternes a tot el personal de la planta 6, metges, infermers, auxiliars, tots i totes professionals d'excel•lència, que treballen en una situació de gran dificultat, però sempre amb ànims i contents. pic.twitter.com/lim18aEERF — Xavier Trias (@xaviertrias) April 7, 2020

I també un dels fundadors de Mediapro, Tatxo Benet, ha explicat que en breu li donaran l’alta, després d’haver passat per l'UCI. Ha recordat que si els metges de la sanitat pública són bons és, entre altres raons, perquè la sanitat universal els fa adquirir una enorme i valuosa quantitat d’experiència.

1- Fa uns anys, em vaig posar malalt en un vol de Londres a Seattle. Un cop allí em van portar corrents al millor hospital de la ciutat i em van ingressar. Seattle, la ciutat d’Amazon, de Microsoft, de Boeing... Presumien molt d’hospital modern. — Tatxo Benet (@BenetTatxo) April 7, 2020

8. Avui, Dorna, l'empresa organitzadora del Mundial de MotoGP, ha anunciat que posposa la competició de Catalunya, que s'havia de celebrar el 7 de juny a Montmeló. O sigui que, de moment, ni Fórmula 1 ni MotoGP. Els dos plats forts que cada any té el Circuit de Barcelona-Catalunya estan ajornats a causa del coronavirus. El Circuit ja ha informat que un cop es conegui quan se celebrarà la cita de MotoGP totes les entrades ja adquirides per a la cursa "seguiran sent vàlides, sense necessitat de fer cap tràmit addicional".

Fins aquí les claus del vespre. Bona nit i que descansin.