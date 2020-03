812 persones mortes a Espanya, 7.340 en total, i Cuixart anima a participar en la marató d'Òmnium: les claus del vespre amb Antoni Bassas (30/03/2020)

Bona tarda des de l’ARA. Cop d’ull a l’actualitat d’aquest dilluns, 30 de març del 2020, un dia d’hivern. Aquesta nit encara hi pot haver nevades a cotes baixes a les Terres de l'Ebre, però els pròxims dies la protagonista serà la pluja intermitent. El sol no tornarà a sortir clarament fins divendres, però la temperatura serà més alta a partir de demà.

1. Espanya ha comptabilitzat, en les últimes 24 hores, menys casos i morts per coronavirus que els que va recomptar tant dissabte com diumenge. Les dades són especialment positives en el cas de les defuncions, perquè es trenca amb una funesta ratxa de tres dies consecutius de rècords.

En les últimes hores han mort 812 persones. Fins ara el coronavirus ha provocat la mort de 7.340 persones a Espanya.

Entre els positius de les últimes hores hi ha el del doctor Fernando Simón, que està en aïllament.

2. Pel que fa a Catalunya, i mentre no tinguem les dades de la nit, informem que el 84% de les places d'unitats de cures intensives (UCI) estan ocupades avui dia per pacients amb coronavirus.

I que Catalunya ja compta amb 26.000 nous aparells per fer tests ràpids. La gent gran amb símptomes tindrà prioritat, ha dit el Govern.

651x366 Els llits habilitats al poliesportiu Els llits habilitats al poliesportiu

Aquest que veuen és l'hospital de campanya que s'està muntant al poliesportiu olímpic de la Vall d'Hebron de Barcelona. Començarà a acollir 132 pacients no crítics demà mateix, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

3. En el terreny econòmic, en el consell de ministres de demà el govern espanyol podria aprovar mesures relatives al lloguer i suspendre els desnonaments durant sis mesos. Entre les mesures inclouria una línia de microcrèdits avalats de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) de 100 milions per als llogaters de petits propietaris, que podrien tornar en terminis de sis anys, prorrogables quatre anys més, i a interès zero. Per a llogaters que viuen en pisos de grans tenidors, com bancs, socimis o fons, hi haurà quitances de fins al 50% del deute o una reestructuració del deute de dos o tres anys, i també tindran accés als crèdits ICO.

4. Miquel Iceta ha dit al Govern que compti amb el PSC no per aprovar els pressupostos de la Generalitat, sinó per aprovar els decrets que els complementin i que incloguin les "mesures extraordinàries" per afrontar el virus. Fonts socialistes consultades per l'ARA al·leguen que, si fos pel PSC, el pressupostos del 2020 no s'haurien ni d'aprovar i el que s'hauria de fer directament són decrets immediats que modifiquin els comptes actuals. L'oferta dels socialistes no és intranscendent. El Govern de JxCat i ERC està en minoria al Parlament i necessita suports externs per aprovar els decrets per combatre el virus.

5. Fa uns minuts entrevistat per telèfon Jordi Cuixart, president d’Òmnium. Podreu llegir l’entrevista d’aquí uns minuts. Cuixart ha dit que els presos estan bé, que a molt interns de Lledoners els han fet marxar per esponjar la presó davant la pandèmia, que ell també voldria marxar però que ara no vol polemitzar amb ningú públicament i que espera que les institucions facin la seva feina. Hem parlat amb Cuixart perquè Òmnium Cultural ha engegat l’Esprint Solidari, una gran marató per recollir recursos per donar suport a les iniciatives següents: la campanya Resposta Coronavirus!, dels equips d'investigació i assistència de l'Hospital Clínic de Barcelona; l'assaig clínic #JoEmCorono, dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet; la campanya de donacions per a material sanitari, impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel, i la recaptació i distribució d'aliments que gestiona el Banc dels Aliments. Per cada euro que posem la gent, Òmnium en posarà un altre.

6. El culebró sobre l’acord de rebaixa dels salaris al vestidor de futbol del Barça s’ha resolt definitivament aquest dilluns. Jugadors i directiva han arribat a una entesa que comportarà que els esportistes no percebran el 70% del seu salari mentre duri l'estat d'alarma. A més, els futbolistes s'han desmarcat i han afegit que faran aportacions perquè “tots els empleats del club puguin rebre el 100% del seu sou mentre duri aquesta situació”.

Qui ha parlat en nom del vestidor ha sigut el capità, Leo Messi. A Instagram s'ha queixat que si no s'ha comentat res obertament abans ha sigut perquè s'estava "buscant una fórmula per ajudar el club i també els seus treballadors en aquests moments tan difícils". I ha dit que no entén que des de dins el club els hagin posat aquesta lupa.

7. I acabem amb imatges de la Catalunya buida, que és tota. Així va veure el país l’helicòpter dels Mossos ahir a la tarda.

Una altra imatge de la increïble realitat que estem vivint. Gràcies per informar-se a través de l’ARA. Bona nit i que descansin.