Sánchez aixeca el confinament dur a partir de dilluns i qui haurà d'anar a treballar: les claus del vespre amb Antoni Bassas (09/04/2020)

Bona nit des de l’ARA. Fem un resum de les notícies d’aquest 9 d’abril, Dijous Sant. Cop d’ull al temps: a mesura que avancin els dies festius de Setmana Santa el cel quedarà més enterbolit, però els ruixats continuaran bàsicament concentrats al Pirineu. El termòmetre seguirà instal·lat en un ambient força normal per l'època.

1. Interessa també avui mirar les càmeres del trànsit. Són imatges de les 7 de la tarda, a l’esquerra la Diagonal i a la dreta el nus de la Trinitat.

2. Al ple del Congrés, Pedro Sánchez ha descartat allargar el confinament dur que ha estat en vigor les últimes dues setmanes, en què només s'han mantingut els serveis essencials i s'ha donat un permís retribuït fins al pont de Setmana Santa als treballadors que s'enviaven a casa. Diu que, segons la informació que li trasllada el seu comitè d'experts –que mai anomena amb noms i cognoms–, el principal "problema" en la situació actual són "els contagis dins de les cases".

La pròrroga del confinament tira endavant amb el vot a favor del PSOE, Unides Podem, el PP, Ciutadans i el PNB, mentre que ERC, Junts per Catalunya i EH Bildu s'abstindran. La CUP i Vox hi voten en contra.

3. Com que formalment avui s’acaba el permís retribuït obligatori que va decretar el govern espanyol, ens hem de preguntar qui ha d’anar a treballar a partir de dimarts (dilluns és festa a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, Navarra i el País Basc).

Doncs no us perdeu la informació titulada "Qui s'haurà de quedar a casa quan s'aixequi dilluns el confinament total?"

Quins negocis hauran de continuar tancats a partir de dilluns? Petits comerços que no siguin de primera necessitat. Tots excepte establiments d'alimentació, farmàcies, centres veterinaris, higiene, premsa i papereria, benzineres, estancs, equips tecnològics, telefonia i correspondència, tintoreries i perruqueries a domicili.

S'han de mantenir tancats els següents equipaments: restauració i bars (només es poden prestar serveis d'entrega a domicili); equipaments culturals i d'oci (l'afectació va des de cinemes fins a teatres, biblioteques, arxius, etc.); equipaments esportius (des d'estadis de futbol i pavellons esportius fins a gimnasos, pistes poliesportives, etc.); activitats recreatives i discoteques, sales de ball, discoteques, cases de joc i apostes (des de casinos fins a cases d'apostes), bingos i sales recreatives; parcs d'atraccions, parc aquàtics, fires, zoològics i parcs recreatius per a nens; bars de copes i amb actuacions musicals en directe; hotels i allotjaments turístics.

Qui està molt en contra d’aixecar el confinament dur és el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha declarat a RAC1 que “els experts aconsellen que aquests quinze dies seguim amb un confinament total. Sortir d'aquest estat és una temeritat. No ens podem equivocar. Un segon rebrot el pagaríem molt car".

4. Municipis valencians com Benidorm, Xeraco, Orpesa o Peníscola han bloquejat els camins i les carreteres secundàries que connecten amb les seves platges i zones residencials per obligar els vehicles a accedir-hi per les vies principals, on s'ubiquen els controls policials. L'objectiu és evitar que els ciutadans vulnerin les restriccions de mobilitat imposades per l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol per frenar la propagació del coronavirus.

5. Baixa el nombre de morts i de contagis a tot l'Estat: en les últimes 24 hores s'han registrat 683 víctimes mortals, i a hores d'ara la xifra de defuncions per covid-19 ja arriba als 15.238.

6. L'Hospital Sant Joan de Déu engega un estudi per conèixer la resposta immunitària dels més petits i traslladar-la a l'assistència d'adults. ¿Per què el covid-19 afecta anecdòticament els infants? ¿És per la resposta del sistema immunològic, que és més contundent entre els nens i nenes? ¿O és la diversitat de microbis que habiten al nas i la gola dels més petits, que difereix de la dels adults i redueix la capacitat de transmissió del virus?

7. Tornant a l’Economia, a Catalunya ja hi ha 644.963 treballadors que cobraran l'atur temporalment. Les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 18,5% de la població ocupada a finals d'any.

8. A altres latituds la situació és molt més delicada: Oxfam Intermón alerta que la crisi econòmica provocada pel coronavirus podria sumir en la pobresa "500 milions de persones", cosa que significaria un retrocés "d'una dècada en la lluita contra la pobresa, i en alguns casos de fins a trenta anys".

9. I acabem amb l’agenda d’actes suspesos. El Gremi de Llibreters preveu que Sant Jordi es farà el mes de juliol "i, si no és possible, a l'octubre", ha dit la presidenta del Gremi, M. Carme Ferrer. Malgrat la prohibició d'obrir aquest tipus d'establiments, que no són considerats "essencials" pel govern espanyol, la majoria de llibreries accepten actualment comandes de llibres i reserves en línia i per correu electrònic, així com entregar vals i xecs per a llibres que es faran efectius quan puguin obrir.

Fins aquí les claus del vespre. Bona nit i que descansin.