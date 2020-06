Catalunya lidera la pujada de l’atur a Espanya i cinc morts en les protestes als Estats Units: les claus del vespre amb Antoni Bassas (02/06/2020)

Bona nit des de l’ARA. Així ha anat el dimarts 2 de juny del 2020.

1. Quan serà possible la llibertat de moviments a tot l'Estat? El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que, "amb tota seguretat", un cop s'acabi l'última pròrroga de l'estat d'alarma, el diumenge 21 de juny, i el conjunt d'Espanya entri en la "nova normalitat", també Barcelona, Madrid i Lleida, les zones que van més tard en el procés de desescalada.

2. A Catalunya, el nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dimarts en 9 i la xifra total arriba a 12.289.

Segon dia consecutiu en què a Espanya no es registra cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores. El doctor Fernando Simón ha dit que "el control de l'epidèmia és a prop", però ha insistit: "Hem d'anar molt amb compte a mesura que evoluciona la desescalada".

3. Més xifres, i no gaire bones: Catalunya va registrar al maig 15.339 aturats més que el mes anterior.

Així, l'atur registrat s'ha incrementat un 3,28% respecte al mes d'abril i un 30% respecte al mes de maig de l'any passat. En total, a Catalunya hi ha 483.149 persones registrades a les llistes de l'atur.

L'increment és menor que en els dos mesos precedents, quan va començar l'estat d'alarma. Amb les dades publicades aquest dimarts, Catalunya lidera l'increment de l'atur a Espanya.

4. Per això hem de considerar una bona notícia que el president Torra i el vicepresident Aragonès hagin presentat un grup de treball sobre com ha de ser la Catalunya del 2022.

Es tracta d'un equip format per quinze dones i quinze homes, liderat per Victòria Alsina i Genís Roca, que proposaran un seguit de mesures per dibuixar el país després de la crisi del coronavirus. Hi ha noms com Joan Abellà, Jordi Amat, Oriol Amat, Tatxo Benet, Mercè Crosas, José Antonio Donaire, Pep Martorell, Pep Salas, el periodista Jordi Sellas, Lluís Torner i Maria Sisternas, entre d'altres. Presentaran les conclusions el febrer del 2021, després d'una discussió extensa que pretén incloure fins a 400 experts de diferents disciplines.

5. Avui hem tornat a veure i a sentir el president d’Esquerra Oriol Junqueras. Ha fet de professor en una aula virtual de la Universitat de Manresa, on havia de donar classes quan va esclatar la pandèmia.

6. Canvi de discurs al ministeri de l'Interior sobre la destitució de Diego Pérez de los Cobos. El ministre, Fernando Grande-Marlaska, insistia la setmana passada que els moviments a la cúpula de la Guàrdia Civil responien a una remodelació de l'estructura per envoltar-se de persones de confiança, però la publicació a El Confidencial d'una nota secreta amb data de 24 de maig ha obligat Interior a rectificar. En el document es pot veure com la directora general de l'institut armat, María Gámez, comunica al secretari d'estat de Seguretat, Rafael Pérez, el cessament de De los Cobos per "pèrdua de confiança per no haver informat del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de policia judicial, amb finalitats de coneixement".

La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, deixa clar durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que Grande-Marlaska continua tenint el suport del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

7. Aquest vespre hi ha decretat toc de queda a Manhattan a partir de les 20 h. Es tracta d’evitar saquejos i altres destrosses. Almenys cinc persones han mort en les protestes de les últimes hores. El món encara es fa creus del president Trump, que ha sortit a la la plaça del davant de la Casa Blanca, Lafayette Park, Bíblia en mà, després d’haver ordenat a la policia que la buidés de manifestants amb llançament de gasos lacrimògens, granades atordidores i cops de porra. Minuts abans, en un discurs des de la Casa Blanca, ha dit a alcaldes i governadors que si no es veuen en cor de “dominar els carrers” farà sortir l’exèrcit al carrer.

8. El cap d'estudis de l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf, M.V.A., ha entrat a la presó per abusos sexuals a menors. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra a l'ARA, van detenir el professor el 18 de maig per una denúncia de la seva família. El departament d'Educació confirma els fets que van passar fora del centre.

I l'home que dissabte va matar la parella al seu domicili d'Esplugues de Llobregat és a la presó. L'home, que va ser arrestat unes hores després del crim a Badalona, s'ha acollit al dret de no declarar i el jutge ha decidit la presó provisional, comunicada i sense fiança.

9. El temps, per acabar. Demà continuaran el ruixats? Aniran a més, entre demà a la tarda i nit els xàfecs i tempestes s'estendran per la majoria d'indrets i podrien deixar alguns aiguats, sobretot al Pirineu, a la Catalunya Central i en comarques de Girona. Aquesta nit serà més xafogosa però dijous refrescarà clarament.

