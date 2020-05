Espanya podria rebre 140.000 milions d’euros de la UE i Álvarez de Toledo li diu a Iglesias “fill de terrorista”: les claus del vespre amb Antoni Bassas (27/05/2020)

Bona nit des de l’ARA. Així ha estat aquest dimecres, 27 de maig de 2020.

1. La Comissió Europea proposa recuperar l'economia europea, tocada per la pandèmia de coronavirus, amb un pla de 750.000 milions d'euros, dels quals 500.000 milions es repartirien en forma de transferències i 250.000 milions es concedirien en forma de crèdit barat. És exactament el que demanava la proposta de França i Alemanya, però s'hi afegeixen 250.000 milions en crèdits, l'única fórmula que accepten els nòrdics.

De tots aquests diners, Espanya podria obtenir-ne fins a 140.446 milions. D'aquests, 77.324 serien en transferències a fons perdut i 63.122 milions serien en crèdits. D'aquesta manera, Espanya seria el segon país més beneficiat, per darrere d'Itàlia, en el mecanisme de subsidis.

El nord europeu ha reaccionat amb cert escepticisme. Una font diplomàtica holandesa ha reblat que veuen "difícil" que aquesta proposta sigui el resultat final de les negociacions entre els governs que ara han de començar.

La proposta de l'executiu comunitari implica que el deute es comenci a pagar a partir del 2027.

2. Paraules molt gruixudes avui al Congrés de Diputats. El vicepresident Iglesias ha acusat el PP de promoure una insubordinació de la Guàrdia Civil contra el govern espanyol. I s’ha referit repetidament a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo com a marquesa (és marquesa de Casafuerte). I llavors s’ha produït aquest intercanvi. Álvarez de Toledo a Pablo Iglesias: "El seu pare era terrorista, pertany a l'aristocràcia del crim polític". I Pablo Iglesias ha respost: "No em posarà nerviós, li diré al meu pare que actuï contra vostè".

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha ordenat treure l’insult de l’acta.

3. El nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dimecres en 277 a Catalunya i la xifra arriba a 12.154 defuncions registrades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia amb covid-19 o com a sospitoses. Com passa des de fa uns dies, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs fins ara.

Per la seva part, el ministeri de Sanitat ha notificat 39 defuncions en els últims 7 dies, però en el còmput total només n'ha sumat una més que ahir i, per tant, la xifra passa a ser de 27.118. Sanitat continua fent canvis en l'informe de dades i aquest dimecres només suma les víctimes mortals que els han notificat amb data de defunció de les últimes 24 hores.

4. El govern espanyol ha publicat al BOE l'eliminació a partir d'avui de les franges horàries per fer esport i passejar, i també per a menors, als municipis que hagin passat a la fase 2. A més, anuncia que també es permetrà sortir al carrer més d'una vegada al dia, a diferència del que passa ara. Es mantindran, però, les franges per a gent gran.

Pel que fa a les platges, el Butlletí Oficial de l'Estat anuncia que seran els ajuntaments els que podran establir limitacions d'accés i d'aforament per assegurar la distància interpersonal de com a mínim dos metres entre banyistes.

5. La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assenyalat que les empreses que estiguin en risc de concurs i s'hagin acollit a expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major no estaran obligades a complir amb la clàusula de salvaguarda de l'ocupació que els compromet a no acomiadar durant sis mesos.

6. El govern espanyol ha pactat amb el Partit Nacionalista Basc transferir a Euskadi i Navarra la gestió del nou ingrés mínim vital, que s'aprovarà en un consell de ministres extraordinari aquest divendres. Segons l'acord, el govern espanyol té fins al 31 d'octubre per transferir la gestió. La formació basca considera l'acord una "fita política en un context de temptacions recentralitzadores".

7. Les protestes pro democràcia han tornat a Hong Kong després que la setmana passada la Xina fes pública la seva intenció d'aprovar una llei de seguretat que preveu criminalitzar qualsevol acte contra el govern central xinès. Almenys 300 persones han sigut detingudes en una protesta en què diversos grups han intentat bloquejar el trànsit de la ciutat, tant als carrers com al metro. L'anomenada llei de l'himne nacional proposa penes de tres anys de presó i multes de fins a 6.000 euros per a qui no respecti La marxa dels voluntaris.

8. I acabem amb el temps per demà. ¿Notarem una baixada de les temperatures? No hi ha haurà un canvi sobtat de temperatura, però si més no la calor serà força moderada, no només demà sinó també a mitjà termini. Demà també farà sol i els ruixats de tarda seran més puntuals al Pirineu i Prepirineu.

Fins aquí les claus del vespre. Demà a quarts de nou ens podem trobar a les claus del matí. Bona nit i que descansin.