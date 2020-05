El Govern demana que Lleida, Girona i la Catalunya Central passin a la fase 1 dilluns que ve. Barcelona no se sap quan hi entrarà: les claus del vespre, amb Antoni Bassas (13/05/2020)

Bona nit des de l’Ara. Aquestes han estat les notícies més significatives d’aquest dimecres, 13 de maig de 2020.

1. La Generalitat proposa que Girona, Lleida i la Catalunya Central passin a la fase 1 de desconfinament. Així ho proposarà el departament de Salut al ministeri de Sanitat, que és qui ho ha d'avalar. En canvi, les regions de Barcelona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord hauran d'esperar. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que aquesta tarda i demà al matí es reuniran amb els integrants del Procicat i representants locals per treballar "quina és la proposta més adient per fer avançar aquestes regions sanitàries". Vergés, però, no ha detallat si es podria aplicar el dilluns 18 ni quan faran la proposta al govern espanyol, però ha justificat que Barcelona i àrea metropolitana continuïn en fase zero perquè “hi viuen el 66% dels catalans”.

2. El nombre de víctimes mortals per coronavirus torna a repuntar lleugerament a Espanya, i en les últimes hores s'han registrat 184 defuncions. En total, ja han mort 27.104 persones des que va començar la pandèmia. Els casos positius es mantenen més o menys similars als d'ahir dimarts. Fernando Simón ha destacat que l'Estat es manté per sota dels 200 morts diaris, concretament, des de fa cinc dies.

3. Pablo Casado ha tornat a confirmar el pròxim no en la votació de l'estat d'alarma i ha alertat de la intenció del govern espanyol de prorrogar aquesta mesura excepcional un mes sencer en lloc de 15 dies com fins ara, per no haver de negociar constantment amb tots els grups tenint en compte el rebuig dels populars. Pablo Casado ha dit a Sánchez: “Senyor Sánchez, fins aquí hem arribat, li hem donat suport dos mesos per salvar vides però no hi tornarem per arruïnar Espanya per tercera vegada. De nou deu ser la vella normalitat socialista”. I el president del govern espanyol li responia: “Aquest és el camí, senyoria, el camí de la unitat, en què entre tots forgem la unitat, no només per salvar vides en el front sanitari, sinó també per salvar empreses i salvar llocs de treball. Demano que abandonin la confrontació i que sumi i s’arremangui”.

4. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha vist obligat a publicar un decret per fixar que a les 23 h es tanca tot, en comprovar que en algunes terrasses a la Seu d'Urgell no es complien les mesures obligatòries i que hi havia massa activitat a partir de les 23 h.

5. Una enquesta de la Societat Espanyola de Medicina Interna, feta a 902 metges internistes, ha posat de manifest que el 52% s'han enfrontat a conflictes ètics en la tasca clínica o assistencial en l'atenció a pacients als hospitals durant la crisi del covid-19. El 68,1% diuen haver sentit “impotència” i el 67,5% haver tingut episodis d'insomni i haver dormit pitjor.

6. El departament d'Educació ha confirmat a l'ARA que hi ha hagut un "problema" que la Generalitat "està resolent" per evitar que el sistema es col·lapsi, després de l'allau de sol·licituds el primer dia que començava el procés virtual de preinscripció escolar per al curs que ve.

Es veu que el departament ha rebut 19.000 sol·licituds només en un dia, cosa que ha provocat que l'eina online "vagi més lenta". El portal web està habilitat les 24 hores i a l'hora de donar les places no tindrà importància l'ordre d'arribada.

7. L'Ajuntament de València ha cancel·lat definitivament la celebració de les Falles 2020, que al març van ser ajornades. La mesura s'ha pres un dia després que els Ajuntaments d'Alacant i Castelló també decidissin cancel·lar la celebració de les festes, les Fogueres i la Magdalena.

8. Ousmane Dembélé, davanter del Barça, ha tornat aquest dimecres a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de sotmetre's al test del covid-19 per seguir amb el seu procés de recuperació de la ruptura al tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta.

9. La Serie A ha proposat aquest dimecres al govern italià que el campionat de lliga es reprengui el 13 de juny, però el ministre d’Esports creu que encara és d’hora per prendre una decisió. La lliga italiana té encara una dotzena de jornades per disputar-se.

10. Acabem amb la previsió del temps. Demà es veu que ha de ploure molt. Els ruixats poden ser localment forts a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, però les pluges irregulars arribaran gairebé a tot arreu. Quan plourà més i en més indrets serà al centre del dia. Fins diumenge el temps serà variable i amb ruixats de tarda.

Fins aquí les claus del vespre. Demà a quarts de nou tornarem a ser aquí amb les claus del matí. Bona nit i que descanseu.