Un centenar de clíniques dentals de Barcelona oferiran preus reduïts a famílies vulnerables

Un centenar de clíniques odontològiques de la ciutat oferiran tractaments rebaixats a famílies vulnerables. Aquest és l'acord a què ha arribat l'Ajuntament de Barcelona amb l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental (AECAD) per fer més accessible el servei als barcelonins amb menys recursos. La mesura complementa les altres dues ja presentades pel consistori amb "l'objectiu final" d'incorporar l'odontologia dins la cartera de serveis públics: el servei municipal de dentista amb preus assequibles obert a tota la població –un projecte per ara paralitzat– i el dentista gratuït per a persones vulnerables –del qual ja s'han beneficiat 1.200 persones usuàries dels serveis socials.

La mesura permetrà oferir tractaments amb un 35% de descompte a les famílies usuàries dels serveis socials que disposen d'una targeta solidària, prop de 33.000, o una targeta rosa, 233.000 a tota la ciutat. En total, el consistori preveu que el servei arribi a unes 260.000 persones que o bé no disposen dels recursos suficients per poder accedir a un dentista, o hi van de manera puntual però no es poden permetre seguir de manera continuada els tractaments. "És la tercera de les escletxes que tenim a la ciutat de Barcelona per arribar a aquesta població que no va al dentista per una qüestió econòmica", ha explicat la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa.

"Impacte físic i emocional"

Segons ha apuntat el consistori aquest matí, el 95% dels barcelonins consideren que el servei bucodental hauria d'estar a la cartera de serveis públics i un 44% del total de la població de la ciutat creu que el dentista és poc accessible. "No tenir una salut bucodental no és només un tema estètic, és un problema que té un impacte físic i emocional molt important", ha reivindicat Tarafa. El president de l'AECAD, Joan Josep Guarro, ha indicat que actualment els centres i equipaments sanitaris públics assisteixen aquells casos que s'emmarquen en el que es coneix com a odontologia del dolor, però que no inclou els tractaments més funcionals, que, segons Guarro, són "també necessaris".

Guarro ha insistit que la rebaixa del preu, que es preveu que estigui a ple rendiment el mes vinent, no implicarà menys qualitat en els tractaments. Les tarifes variaran segons les zones de la ciutat i "funcionaran com un mínim" al qual les clíniques podrien sumar més descomptes. "La intenció és vetllar per la qualitat dels tractaments posant estàndards de qualitat per sobre dels que demana actualment el departament de Salut", ha assegurat el president de l'associació, que ha insistit en la importància "d'un primer pas" per tenir una "odontologia coberta".