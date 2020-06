Els pacients amb símptomes persistents de covid-19 denuncien un seguiment mèdic "insuficient"

El col·lectiu d'afectats persistents pel covid-19 ja no pot més. Denuncien un seguiment mèdic dels seus casos "desigual i clarament insuficient" i lamenten que persones que porten entre 8 i 12 setmanes amb simptomatologia compatible amb el coronavirus continuen "desateses". En un comunicat, demanen que se'ls derivi a unitats específiques per rebre un tractament "adequat i precís".

El col·lectiu posa diversos exemples de les situacions que pateixen: d'una banda, lamenten que els metges donen l'alta a malalts basant-se en PCR negatives "sense que el pacient tingui capacitat per fer les seves tasques habituals", quan "la bibliografia publicada fins ara ha demostrat l'escassa fiabilitat de les PCR i la detecció d'anticossos". A més, asseguren que l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques pressiona els metges de família per donar altes "amb pràctiques il·legals", perquè no se'ls ha realitzat una exploració mèdica abans.

Denuncien un rebuig social

Així mateix, constaten que estan començant a experimentar un rebuig social, especialment als CAP. Diuen que els fan esperar fora del centre quan han de fer la prova PCR, que els atenen els últims per fer analítiques i que fins i tot se'ls ha "negat l'atenció amb algun especialista" tot i tenir hora. "La història es repeteix: ens sentim menyspreats, com va passar en el seu moment amb malalties i malalts de poliomielitis o del VIH", subratllen en el comunicat.

Per tot això reclamen uns protocols adaptats a les seves circumstàncies, perquè els actuals, "pensats per a la detecció de casos greus, no serveixen". "Considerem que aquesta és una greu negligència mèdica, ja que estem parlant d'una malaltia nova i encara és aviat per saber si les seqüeles que estem experimentant no es cronificaran", fan ressaltar.

Demanen comunicació i coordinació entre centres sanitaris per a casos com els seus, perquè estan topant amb metges que fan "afirmacions rotundes i neguen la nostra simptomatologia, si bé aquest virus tot just s'està començant a estudiar i encara hi ha molt desconeixement".

Per últim, insten a derivar aquest tipus de pacients a unitats específiques per tractar la seva simptomatologia de manera "adequada i precisa", i recorden que molts hospitals, com el Parc Taulí de Sabadell, estan creant unitats per a malalts post covid-19. "Demanem que els nostres casos es puguin atendre en aquestes unitats que s'estan creant en molts hospitals", subratllen.