El Col·legi de Geòlegs critica que Renfe i Adif no hagin volgut participar de l'observatori de riscos

Catalunya necessita de manera urgent un inventari unificat i exhaustiu dels riscos geològics (d'esllavissades i despreniments) i és una de les taques que s'ha proposat l'Observatori GeoRisc, creat el 2017. En aquest ens, però, no hi participen Adif i Renfe, malgrat que han estat convidats a sumar-s'hi diverses vegades, segons ha lamentat el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Ramon Pérez.

En declaracions a l'ARA, Pérez ha assegurat que ni l'operador del servei ferroviari ni l'empresa que s'encarrega del manteniment de la infraestructura (Adif) han assistit a cap de les reunions que ha fet fins ara l'ens, en què participen la Generalitat, el mateix col·legi professional, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat, Protecció Civil i el RACC, entre d'altres.

Segons Pérez, ara mateix les dades dels riscos geològics aportades pels integrants de l'Observatori GeoRisc s'estan inventariant per fer-ne un mapa, però "no hi són totes ni de bon tros i això és crític", afegeix.

El portaveu dels geòlegs ha advertit que les pluges no són "les responsables" de l'esllavissada de Vacarisses, que ha acabat amb una persona morta i diversos ferits, que en tot cas han pogut ser "el detonant" d'una situació de risc prèvia. "Habitualment, una zona no passa d'una percepció que estava perfecta a caure", ha subratllat.

Si bé els geòlegs no poden preveure que un talús caurà, ha dit Pérez, sí que hi ha senyals que la zona té riscos (petites pedres i blocs que cauen i altres detalls que detecten els experts). Per això, ha insistit, és important que les revisions es facin amb experts. Sobre la revisió recent que Adif assegura que ha passat la zona afectada, ha dit: "Jo no sé quin tipus de revisió hi ha ni qui l'ha fet, segons què facis pot ser que una inestabilitat no la vegis, esclar".

El Col·legi de Geòlegs demana que igual que en situació de pluges o nevades s'activen plans de prevenció i emergències específics, com l'Inuncat o el Neucat, caldria crear un pla un Lliscat, per quan es detecti que creix el risc d'esllavissada o despreniment en una zona concreta. Per això ha reconegut que cal unificar les dades i generar plans d'actuacions i indicadors. "Si el canvi climàtic ens ha de portar situacions de grans xàfecs que poden ser detonants de situacions així, cal com més aviat millor posar-s'hi i treballar-hi perquè sempre és millor invertir per prevenir", ha opinat.