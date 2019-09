Reclamen incorporar dietistes als CAP

El dietista nutricionista “és una inversió en salut que estalvia, a més, costos sanitaris”. Sota aquesta premissa, el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya (Codinucat) demana a la conselleria de Salut que incorpori aquesta figura als centres d’atenció primària. Al·leguen que actualment no hi ha una atenció especialitzada als CAP per prevenir i tractar els problemes derivats d’una mala alimentació quan la major part de les malalties que pateix la societat estan relacionades amb estils de vida i, per tant, amb l’alimentació, com ara diabetis de tipus 2, obesitat, hipertensió, colesterol elevat o alguns càncers. A Catalunya, la dislipèmia (trastorns dels lípids), la diabetis de tipus 2 i la hipertensió arterial són les malalties que tenen més consultes a l’atenció primària i que més despesa farmacèutica generen.

El Codinucat ha elaborat un informe, al qual ha tingut accés l’ARA, sobre l’estalvi en la despesa sanitària vinculada amb la prevenció de malalties cròniques relacionades amb l’alimentació. Al document, que ja s’ha fet arribar a la consellera de Salut, Alba Vergés, citen estudis internacionals que avalen una reducció de la despesa en medicaments, visites mèdiques i ingressos hospitalaris gràcies a la incorporació de dietistes nutricionistes als equips d’atenció primària.

Un exemple és el de Nova Zelanda, on per cada dòlar invertit en tractament dietètic es produeix un estalvi de 6,40 dòlars en medicaments i atenció hospitalària. Al nostre país no s’ha fet un estudi similar, però el document cita l’exemple de l’estudi Prevenció amb dieta mediterrània, que ha demostrat que amb una intervenció dietètica amb dieta mediterrània duta a terme per un nutricionista a l’atenció primària es pot reduir un 30% el risc de patir una malaltia cardiovascular i la mortalitat associada. “És una xifra interessant, perquè és el mateix efecte que provoquen les estatines per reduir el risc de malaltia cardiovascular, i s’aconsegueix amb dieta”, destaca la presidenta del Codinucat, Nancy Babio.

Avui dia només hi ha experiències aïllades de dietistes al CAP en centres autogestionats, i el departament de Salut treballa en una iniciativa per incorporar-los al CAP per reduir l’obesitat infantil. Es tracta d’una prova pilot que ha de començar aquesta tardor per reduir el sobrepès entre els nens de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, on l’obesitat afecta un 24% dels infants. El nou model s’implantarà paral·lelament a Osona.

Babio explica que aquest pla respondria “en part” a les seves demandes. Però volen anar més enllà. Proposen incorporar la figura del dietista nutricionista al CAP mitjançant diverses vies. Una seria la formació de metges i infermeres de primària. “No hem d’estar en primera línia; primer hi ha els professionals de la primària i, després, nosaltres, especialistes en nutrició, als quals acudirien els pacients després de passar un cribatge”, explica Babio. Conscients que incorporar un dietista a cada CAP és ara mateix “inviable”, proposen que n’hi hagi un per cada 20.000 targetes sanitàries. “Seria un dietista que atendria un cop a la setmana diversos centres de salut. Amb això, més la formació dels professionals que tracten diàriament els pacients, creiem que podem tenir bons resultats”, argumenta la presidenta dels nutricionistes catalans, que cita els exemples del Canadà, Austràlia o Nova Zelanda, on la figura del dietista ja està incorporada al sistema sanitari. L’informe que han elaborat compta, diuen, amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Societat Catalana de Medicina Familiar i l’Associació d’Infermeria Familiar, entre d’altres.

Un de cada tres nens té sobrepès

A Catalunya, un 35,6% dels nens d’entre 6 i 12 anys tenen sobrepès, i només un 7,8% dels menors mengen la quantitat recomanada de fruita. Nancy Babio també posa l’accent en l’etapa infantil: “Sabem que un nen amb obesitat serà un adult amb obesitat, i sabem que les malalties associades a l’obesitat es desenvoluparan abans”. La presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya destaca que la prevalença d’excés de pes en els nens és alarmant i, a causa d’això, alerta que els infants d’avui per primera vegada potser viuran menys que els seus pares per l’avenç de les malalties cròniques associades a l’obesitat.