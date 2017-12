Les colles castelleres uneixen esforços per seguir avançant

L’antiga fàbrica d’Estrella Damm es va tornar a omplir ahir, en el final de la temporada castellera, per avaluar un any carregat de torres humanes. Els premis Ara Castells van reconèixer l’esforç que, setmana rere setmana, fan un centenar d’agrupacions per aixecar construccions de més o menys alçada però del mateix valor per als seus protagonistes. A més, també van posar de manifest que les bones sinergies entre colles de diferents nivells permeten que el món casteller segueixi avançant. De nou, els Castellers de Vilafranca van ser guardonats amb el premi Rànquing Estrella, que determina la formació que ha sumat més punts en la classificació de més consens entre els seguidors dels castells, la que fa servir el Concurs de Castells de Tarragona, i la que il·lustra la capçalera setmanal d’aquest diari al costat de cada crònica.

L’acte va viure moments entranyables, com l’entrega del premi a la colla més innovadora, que van recollir en ple la canalla dels Castellers de Berga per l’informatiu BdeBlau, que presenten i fan els més menuts de la colla. Els Marrecs de Salt van guanyar el premi a la formació més popular, decidit per castellers i aficionats amb una votació a les xarxes socials, i els Tirallongues de Manresa van ser reconeguts pel seu creixement sostingut durant les últimes temporades, una progressió que els ha portat a reeditar el quatre de vuit i descarregar per primer cop en la seva dilatada història el tres de vuit.

En l’apartat de la seguretat, la colla premiada van ser els Moixiganguers d’Igualada, si bé el jurat -format per periodistes castellers de diversos mitjans de comunicació- va destacar que aquest any 27 agrupacions hauran tancat exercici amb cap caiguda o només una. La progressió de la formació de l’Anoia l’ha situat entre les colles sense llenya. L’equip de fotografia de l’ARA va determinar que la millor imatge de la temporada va ser la que va capturar la càmera de Maria Dolors Griñó Garreta.

El moment més esperat de l’entrega de premis va arribar quan el president dels Castellers de Vilafranca, Joan Badell, va recollir el trofeu que acredita la millor temporada del 2017. Els vilafranquins el van alçar per tercer any seguit i van corroborar així prop de 15 anys al capdavant del món casteller. Tot i això, Badell va fer autocrítica i va assegurar que havien caigut més del que desitjaven: “Estem contents però no satisfets al 100%”. Ara bé, aquest any han completat en dues ocasions la millor actuació de la història, segons la nova taula de puntuacions del concurs.

Ajuda per als nous reptes

En finalitzar l’entrega dels premis es va fer un debat entre cinc castellers de colles de diversos nivells -Adrià Calvet de la Colla Jove de Tarragona, Biel Samsó dels Gausacs, Pau Mestre dels Moixiganguers, Aleix Subirats dels Castellers de Badalona i Roger Parera dels de Mollet- per avaluar aquesta temporada. Els representants van destacar, entre altres aspectes, la col·laboració entre colles grans i petites per ajudar-se, un suport important a l’hora d’afrontar els nous reptes. Van afegir que és necessària una gestió adequada de la temporada per mantenir el nivell de gent tot l’any.

L’acte va estar conduït per Toni Comas, el presentador de les transmissions castelleres de la Xarxa de Televisions Locals i director del programa Quarts de nou de Televisió de Catalunya, i per Efren Garcia, responsable de la informació castellera de l’ARA i presentador i director del programa Fem castells de betevé.

Aquest any el jurat ha estat format per Pep Ribes, director i guionista del programa Va de castells de RTV Vilafranca i presentador d’algunes de les transmissions castelleres de la Xarxa de Televisions Locals; Xavier Capdevila, exdirector i creador del programa de TV3 Quarts de nou; Josep Torreño responsable de la informació castellera del portal elmoncasteller.cat i copresentador del programa Va de castells; David Prats, presentador del programa de Catalunya Ràdio 3 Rondes i del programa Des de la plaça del Blat de Ràdio Valls; Carles Cortès, la cara dels castells a La Xarxa de Televisions; Benet Iñigo, presentador de les transmissions castelleres de RAC1 i autor del llibre Pit i amunt; i Efren Garcia, l’especialista casteller de l’ARA i director i presentador del programa Fem castells de betevé.

Els guardonats de la tercera edició dels premis Ara Castells

La colla més segura: els Moixiganguers d’Igualada

El jurat ha volgut destacar que enguany 27 colles han tancat la temporada amb cap caiguda o amb només una, una xifra realment espectacular que ha contribuït a finalitzar la temporada amb el millor índex d’accidents de la història dels castells. Entre les formacions més destacades, els Moixiganguers no només han igualat el seu nivell sinó que l’han fet créixer amb escreix estrenant una construcció tant complicada com el cinc de vuit. Aquest any han dibuixat la seva aleta número 100 pel que fa als castells de vuit pisos, dels quals 29 pertanyen al 2017. Dels 187 castells que han portat a plaça, 184 han estat descarregats i només 3 han estat intents desmuntats. Per tant, aquest any no han patit cap llenya a plaça.

La colla que creix més: els Tirallongues de Manresa

Enguany han descarregat per primer cop en la seva història un quatre de vuit que havien coronat el 1998 i que l’any passat van arribar a carregar en dues ocasions. Van ser capaços de desplaçar prou castellers fins a la petita localitat francesa de Millars per descarregar el seu primer 4d8 i han acabat l’any completant-ne sis de descarregats i dos més carregats. Han mantingut el domini amb el 2d7 i han tancat la temporada descarregant el primer 3d8 del seu historial. Més enllà dels resultats, cal destacar sobretot el creixement social de la colla en els últims anys, que ha fet possible una progressió que els ha portat dels castells de set a la gamma alta i finalment a les construccions de vuit pisos.

La colla més innovadora: els Castellers de Berga pel projecte BdeBlau

BdeBlau és un programa de televisió casteller organitzat i presentat per la canalla dels Castellers de Berga i pel seu equip. Van començar amb un mòbil i un micròfon d’atrezzo i ara s’emet cada dijous a la Televisió del Berguedà després de les notícies. Es tracta d’un projecte inclusiu que serveix per motivar i per cohesionar el grup. Els més menuts dels Castellers de Berga fan totes les tasques que fan els periodistes cada cap de setmana mentre gaudeixen dels castells.

Premi rànquing Estrella: els Castellers de Vilafranca

Els Castellers de Vilafranca han sabut mantenir-se de nou dalt de tot del rànquing que acompanya cada dilluns la crònica castellera de l'ARA. Aquest any han completat en dues ocasions la millor actuació castellera de la història segons l’actual puntuació del Concurs de Castells, per Sant Fèlix i per Tots Sants. Han completat en una mateixa actuació el dos de vuit sense folre, el tres de nou amb folre i agulla, el tres de deu amb folre i manilles i el pilar de vuit. Segellen l’any havent descarregat tres cops el 2d8 sense folre i havent-lo carregar un quart cop i tornen a demostrar un ventall de construccions espectacular que, per exemple, els ha portat a ser protagonistes un cop més de l’únic 3d8 aixecat per sota que s’ha vist enguany a plaça. Si arribar dalt de tot del món dels castells és complicat, encara ho és més mantenir-s’hi durant 15 anys.

Premi a la millor fotografia: Maria Dolors Griñó Garreta

540x306 La foto considerada millor imatge de la temporada. / M. DOLORS GRIÑÓ GARRETA La foto considerada millor imatge de la temporada. / M. DOLORS GRIÑÓ GARRETA

La fotografia que es premia aquest any és poc habitual. La imatge se centra en la part menys visible de la pinya, en el treball col·lectiu i ensenya la complexitat de tots els cordons i peces de la pinya. És una foto poc freqüent i senzilla, que alhora mostra molt clarament el moment de màxim esforç del casteller. També és una imatge que convida a imaginar el castell que s'està coronant. En aquest premi, el jurat ha estat la secció de fotografia de l'ARA.