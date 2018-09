Les colles que han fet vacances relleven les que ho han donat tot

Divendres, després de l’exuberant diada intersetmanal de Sant Fèlix i de la revàlida de Sant Ramon, potser algú es preguntava si aquest cap de setmana també hi hauria actuacions castelleres. Si és veritat que després de tota gran tempesta sempre arriba un temps de calma, també ho és que les colles no renuncien mai a rodar les seves construccions. La temporada ha fet una forta aturada per canviar de marxa, i aquest cop la jornada ha estat presidida pels castells de vuit pisos en un clar relleu entre les formacions que ho han donat tot durant l’estiu i les que arriben amb les piles carregades després d’unes merescudes vacances.

Cal tenir en compte que des del mes de maig fins a avui només hi havia hagut un cap de setmana sense castells de nou pisos, i que després de cinc dies en què es van poder veure fins a 24 construccions de gamma extra -entre les diades del Catllar, de l’Arboç i de Sant Fèlix- es podia esperar una aturada d’aquest nivell. Després d’un estiu amb clar regust del Penedès i el Camp de Tarragona, aquesta setmana han agafat el relleu colles com les dels Castellers de Sabadell, els Marrecs de Salt, els Xics de Granollers o els Castellers de Lleida.

La diada de la festa major de Granollers va ser aquest cap de setmana la que va reunir el nombre més gran de construccions de vuit pisos. Els Xics van començar el segon tram de la temporada coronant el quatre de vuit el dia de la festa gran de la ciutat i el van acompanyar amb construccions multitudinàries com el cinc o el set de set. Amb només una diada prèvia com a preparació, els de la camisa bordeus van recuperar el nivell i ho van fer acompanyats dels Marrecs de Salt i dels Castellers de Sabadell. De fet, els saballuts van destacar aquest cap de setmana per sumar més castells de vuit pisos que cap altra colla. Dissabte van descarregar els dos bàsics de vuit a la festa major de Sant Quirze del Vallès i ahir van repetir el seu programa a Granollers. Els Marrecs van fer tota una declaració d’intencions plantant el cinc i el dos de set al costat del tres de vuit, una tripleta que amb un pis més podria haver marcat el seu objectiu més ambiciós.

Però que el ritme fos inferior a la zona tradicional no vol dir que s’aturés la maquinària. La festa major de Santa Rosalia, a Torredembarra, va comptar amb els castells de vuit pisos d’uns Xiquets de Tarragona que es recuperen a poc a poc després d’un intens Sant Magí i d’uns Nens del Vendrell que enguany no aconsegueixen aixecar el llistó. El castell més valuós de la diada, el cinc de vuit, el van provar els matalassers però el van haver de desmuntar en dues ocasions. La colla local, que s’havia citat amb la història per provar el dos de set 33 anys després de carregar-lo per últim cop, va fallar en el seu intent però li van sobrar les forces per estrenar el primer cinc de set amb l’agulla del seu historial.

Dissabte els Castellers de Lleida van completar a Agramunt el primer quatre de vuit després de les vacances. Els Bordegassos van optar pels castells de set pisos i els Margeners de Guissona s’apuntaven el primer pilar de cinc de l’any. A Artés, els Picapolls de la Gavarresa van descarregar el primer cinc de sis de la temporada en una actuació desigual. Els Castellers de Berga van marcar el sostre amb el tres de set i els Nyerros de la Plana van sortir de plaça amb només dues construccions.

Ahir, els Moixiganguers d’Igualada van superar la ressaca de la festa major en apuntar-se una nova clàssica de vuit i la Colla Joves Xiquets de Valls va sumar dos castells d’aquest nivell a Tortosa.