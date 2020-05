Com mantenir les distàncies correctes quan fem esport

Res no està del tot establert per fer esport a l'aire lliure i no encomanar-se del covid-19. Com admeten els mateixos especialistes, la distància de seguretat que cal mantenir entre un esportista i un altre –sigui o no professional– es basa en recomanacions fonamentades en la lògica i el sentit comú més que no pas en dades precises. Amb tot, van sorgint estudis que poden servir de referència. Aquest és el cas d'una investigació de biofísics de les universitats de Lovaina (Bèlgica) i Eindhoven (Països Baixos), que recomana augmentar la distància física a mesura que s'incrementa la velocitat dels esportistes. Científics d'ISGlobal, per la seva banda, recomanen canvis en el model de mobilitat, inclòs el transport públic. "Hem de generar nous espais", proposen.

L'estudi dels investigadors belgues i holandesos no entra en cap moment a valorar el risc de contagi. Tampoc ha passat per cap dels circuits habituals de publicació de resultats científics, sinó que ha anat directament del laboratori a mitjans de comunicació de mig món. Com expliquen els mateixos autors, han fet un estudi aerodinàmic sobre què passa quan exhalem aire fent un esforç sostingut com caminar, córrer o anar en bicicleta. Bert Blocken, professor de física i aerodinàmica de totes dues universitats, ho té clar: en aquestes circumstàncies mantenir una distància d'un metre i mig, com es recomana a les guies de salut, "és insuficient". Calen, segons els seus resultats, almenys de "quatre a cinc metres" si caminem a una velocitat d'uns quatre quilòmetres per hora, a l'entorn de 10 metres si correm i "almenys 20 metres" si anem en bicicleta.

Els investigadors arriben a aquesta conclusió, que "en cap cas és una recomanació clínica", precisen, després d'avaluar models aerodinàmics en un túnel de vent. Entre els signants del treball hi ha experts en biomecànica i esport, en aviació, enginyeria i salut. Simulant una força del vent ambiental moderada i considerant les micropartícules d'aire i saliva que expulsem del nostre organisme en fer exercici, reconstrueixen una mena de núvol a l'entorn de l'esportista. Aquest núvol s'allargassa a mesura que augmenta la velocitat fins a arribar als vint metres del ciclista.

Mark Nieuwenhuijsen, director de planificació urbana, medi ambient i salut d'ISGlobal, centre impulsat per La Caixa, no dubta de la qualitat de l'estudi, però matisa que representa "condicions ideals" i que, en el fons, no deixa de ser "una estimació" com d'altres que s'han publicat darrerament. "Pot ser útil per tenir en compte una franja de distàncies com a referència", afegeix.

Fer esport en espais poc transitats

Tenir una distància de referència, òbviament, pot ser útil si la persona que camina o corre davant nostre està infectada pel covid-19 i és transmissor del coronavirus. Però per a l'expert d'ISGlobal, hi ha mesures que resulten molt més apropiades, especialment en indrets on hi ha una alta densitat de població. Recorda que "a l'aire lliure el risc de contagi és menor" i que per fer esport cal buscar espais poc transitats. Pensant en el futur, recomana sobretot als ajuntaments "generar espais" per a la pràctica esportiva, o fins i tot mapes i circuits a l'abast de la població. "Fer exercici, moderat o intens, és fonamental per a tothom", insisteix.

Sobre l'ús de mascaretes, l'estudi no troba diferències rellevants. Sí que apunta que poden dificultar una correcta expulsió de l'aire dels pulmons atesa la seva càrrega de gasos, però en cap cas elimina el núvol que es forma. El mateix criteri l'apliquen al futbol o a qualsevol esport d'equip en què mantenir les distàncies els impossibilita. Per a Nieuwenhuijsen, el millor de tot és "ser responsable i tenir sentit comú". No acostar-se gaire a altres persones mentre duri la situació actual i evitar llocs massa concorreguts.