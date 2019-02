Tot el que pots fer per prevenir el càncer

El càncer és un camp que encara conserva moltes incògnites. Tot i això, al llarg dels últims anys, la investigació ha permès múltiples avenços en càncer, una malaltia que l’any passat va deixar fins a 17.109 morts a Catalunya, segons dades de l’observatori de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). “Cada cop coneixem millor els tumors i sabem com els podem atacar”, assegura l’investigador de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Ricard Mesía, que destaca la immunoteràpia com un dels grans progressos recents. Però, més enllà del vessant terapèutic, hi ha un front en què la societat té encara molts reptes pendents: la prevenció.

“La majoria de càncers es deuen a infeccions, rerefons hormonals o mutacions genètiques, però hi ha almenys un 30% dels casos que s’expliquen pels factors de risc”, assenyala l’oncòleg de l’Hospital Clínic Albert Biete. És a dir, un de cada tres càncers serien evitables a través de conductes més saludables, tot prevenint els efectes d’elements com el tabaquisme, la mala alimentació, el sobrepès i el consum d’alcohol.

Precisament, avui se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer, una jornada en què es vol visibilitzar l’impacte d’una malaltia que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’any 2018 va causar la mort a més de 9,6 milions de persones al món. En les campanyes de conscienciació es vol promoure també el canvis d’hàbits per reduir la incidència del càncer en la població.

En aquest sentit, l’OMS i la Comissió Europea recomanen en el seu Codi Europeu Contra el Càncer un conjunt de dotze punts per minimitzar el risc de patir aquesta malaltia. Així, els seus consells principals són no consumir tabac, mantenir-se en un pes saludable, fer activitat física diària, alimentar-se de manera saludable, limitar el consum d’alcohol, evitar l’exposició excessiva al sol, protegir-se contra substàncies cancerígenes i la radiació, donar el pit, complir els programes de vacunació i participar en els programes de detecció precoç.

Més casos a Catalunya

Segons l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), a Catalunya es van detectar 42.919 nous casos l’any 2018 (el 58,2% dels quals en homes), una xifra que representa un augment dels diagnòstics de gairebé el 9% des del 2012. Aquest creixement progressiu es deu tant a l’envelliment demogràfic com a “la tendència cap a pitjor dels estils de vida”, assenyala Biete. Segons l’AECC, si es manté el ritme actual el diagnòstic de nous càncers s’incrementarà un 31% en vint anys.

Més supervivents

Encara que el tipus de càncer més freqüent a Catalunya és el colorectal, amb 5.983 casos nous l’any 2018, els tumors que més mortalitat provoquen són els de pulmó (3.424 morts el 2018). Tal com explica el doctor Ricard Mesía, això es deu al còctel respiratori derivat del tabaquisme, que ha augmentat molt entre les dones, i de la contaminació atmosfèrica. De fet, un 24% dels catalans són fumadors diaris o ocasionals, segons dades del 2017 del departament de Salut.

A més, “el sedentarisme” i “el retrocés de la dieta mediterrània, amb un augment de la ingesta de greixos saturats, carn vermella o begudes ensucrades” són dos factors que han empitjorat la incidència del càncer en el nostre entorn, assenyala Mesía.

Amb tot, tot i que puja la incidència dels tumors, també creix la proporció de persones que el superen: “Cada any tenim un 1% més de supervivència”, celebra Ricard Mesía. “Això no seria possible sense la recerca i el treball transversal entre especialitats mèdiques”, comenta. Tot i això, Mesías lamenta que “els assajos clínics depenen molt del finançament de la indústria farmacèutica i estan esbiaixats cap on veuen potencial de mercat”. Per això, proposa blindar la seva “independència” a través de més finançament públic.