Comencen els talls a l'entorn de la Sagrada família com a mesura antiterrorista

A partir d'aquest dijous es tallarà el trànsit al carrer Sardenya entre Provença i Mallorca, aprofitant la instal·lació de la Fira de Nadal de la Sagrada Família. En aquesta zona se superposen els visitants del temple i els compradors d'objectes nadalencs. Es tracta d'una de les mesures antiterroristes acordades pel subgrup de la Junta Local de Seguretat creada després de l'atemptat del 17 d'agost. Més endavant, s'actuarà també als carrers Marina i Provença. En paral·lel, ja s'estan instal·lant obstacles diversos al centre de la ciutat, com grans portatestos i cubs de formigó als voltants de la Fira de Santa Llúcia, tant pel costat de Via Laietana com de la Plaça Nova.

El tall a Sardenya suposarà desplaçar temporalment les dues parades del bus turístic que existeixen actualment en aquesta via, que es mouran fins al carrer Nàpols, entre el carrer Provença i el carrer Mallorca. Els operadors turístics adaptaran el seu recorregut a la nova ubicació de la parada. Mentre duri l’afectació, l’aparcament d’aquest tram (set places en total) quedarà suprimit. El tancament d’aquest tram de carrer es realitzarà amb jardineres de grans dimensions i cubs de formigó, que es distribuiran estratègicament per possibilitar el tall.

La iniciativa s’inscriu en el conjunt de mesures aprovades per la Junta Local de Seguretat de Barcelona en el marc del grup específic que es va crear després de l’atemptat terrorista del passat 17 d’agost. Entre els punts acordats s’hi inclou convertir els entorns de la Sagrada Família en zona de vianants, actuació que s'inicia dijous. Coincideix també amb els projectes existents de pacificació d'aquest àmbit.

Abans que acabi l'any es tallarà la circulació en tres trams més de carrers de l’entorn del temple de manera definitiva. Així, s'actuarà al carrer Marina, entre València i Mallorca i entre Mallorca i Provença. També es tallarà Provença entre Marina i Sardenya. Aquestes modificacions implicaran desviacions de la línia V21, que deixarà de circular per Marina, entre València i Travessera de Gràcia, per fer-ho pel carrer Padilla. Els veïns de la zona podran seguir accedint als seus aparcaments i es permetrà el pas als vehicles d’emergències.