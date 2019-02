La Comissió 8-M respon a Casado: "Les dones no volem ser màquines de parir obrers"

La Comissió 8-M de Madrid ha reaccionat a les paraules del president del PP, Pablo Casado, contra la llei de l'avortament vigent: "Les dones no volem ser màquines de parir obrers", ha reivindicat la portaveu Inés Binder, que ha defensat el moviment feminista i la seva lluita "fins a aconseguir que els drets de les dones es respectin". Ho ha dit després que Casado assegurés en una entrevista a Efe: "Si volem finançar les pensions i la salut hem de pensar en com tenir més nens i no en com els avortem".

El líder del PP s'ha mostrat partidari de tombar l'actual llei de l'avortament, aprovada el 2010, i tornar a la del 1985. "La canviaria sencera, la derogaria i tornaria a la llei que tenia cohesió social, que és la que es va aprovar amb Felipe González i va respectar Aznar, una llei que no hi havia cap necessitat de canviar", ha subratllat.

"Nosaltres no hi som per produir obrers", ha remarcat Binder, que ha insistit que el moviment feminista vol una societat digna amb coresponsabilitat de tots en la criança i en la gestió de les famílies, i ha anunciat que "la resistència de les dones seguirà avançant".

La Comissió 8-M ha fet aquestes declaracions en la presentació de la campanya "1.000 motius per a la vaga feminista", que s'ha convocat per al pròxim 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona.