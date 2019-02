El comitè del metro denuncia que almenys un extreballador va morir per un càncer relacionat amb l'amiant

El comitè d'empresa de Metro de Barcelona ha denunciat aquest dijous que almenys un extreballador jubilat va morir "fa uns mesos" precisament a causa d'un càncer relacionat amb l'amiant. "L'autòpsia va revelar que tenia fibres d'amiant al teixit pulmonar", ha afirmat Óscar Sánchez, un dels portaveus del comitè.

Els representants dels treballadors han comparegut en roda de premsa per explicar aquest cas i insistir que la majoria de casos de possibles afectats encara no es coneixen "perquè estan en un període de latència". La companyia TMB va reconèixer ahir que un total de 20 treballadors, dels 620 que s'han sotmès voluntàriament al programa de vigilància específica que han estat exposats a l'amiant, pateixen alteracions pleurals, encara que no són greus i no requereixen tractament mèdic.

"No reben tractament perquè no existeix", ha criticat el comitè, que ha elevat la xifra d'afectats amb algun problema pulmonar, tot i que lleu, fins a les 150 persones. "La direcció política està enganyant, mentint i jugant amb les nostres vides", han assegurat els representants sindicals.

"Hem perdut 17 anys amagant aquest problema", ha assegurat Ángel González, un altre dels portaveus del comitè. La pintura està als baixos, és cert que no necessàriament ha de passar res, però hi ha riscos, com ara que la pintura salti, i si això passa fa anys que hauríem de tenir mètodes de prevenció", ha insistit. "Ens ho amaguen, perquè la direcció sap que això vol dir diners, diners en indemnitzacions per danys i perjudicis", ha etzibat Óscar Sánchez.

Peticions de dimissions i transparència

Per tot plegat el comitè d'empresa, que ja havia anunciat una vaga de dues hores per torn entre els dies 25 i 28 d'aquest mes –coincidint amb el Mobile World Congress– no descarta endurir les protestes. Els representants dels treballadors han carregat durament contra la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, a qui acusen d'haver "dinamitat" qualsevol tipus de negociació, i n'han demanat la seva dimissió. Els sindicats també han demanat la dimissió del conseller delegat, Enric Cañas, i el seu adjunt, Pau Noy.

Durant la compareixença els representants dels treballadors han acusat "la direcció política de l'empresa" de negligència, de falta de transparència i d'ocultació, i han demanat que els facilitin "els llistats de tots els exposats a l'amiant" que fins ara els han denegat.

"No volem crear una alarma, però sí una alerta, perquè els pneumòlegs ens adverteixen que ens podem trobar amb un boom de casos un cop passi el període de latència d'aquesta exposició", ha explicat David Vázquez, del comitè.