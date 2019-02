El comitè d'empresa del Metro manté la vaga durant el Mobile

El comitè d'empresa del Metro de Barcelona manté la convocatòria de vaga prevista durant els dies del Mobile World Congress (MWC), després que ahir a la nit acabés sense acord la mediació convocada al departament de Treball. Els treballadors del Metro de Barcelona realitzaran aturades parcials de dues hores per torn els dies 25, 26, 27 i 28 de febrer, coincidint amb els dies del MWC, per reclamar, entre d'altres mesures, una millor gestió dels casos de treballadors afectats per amiant.

Segons han informat a Efe fonts del comitè d'empresa, la reunió d'ahir va acabar passada la mitjanit i la direcció de l'empresa no va mostrar cap intenció de solucionar el conflicte.

De moment, no hi ha cap altra reunió prevista abans del 25 de febrer, que és el dia en què el Mobile World Congress, un dels esdeveniments més importants que se celebren a Barcelona i que aquest any espera atreure entre 105.000 i 110.000 assistents i comptar amb més de 2.400 expositors de més de 200 països.