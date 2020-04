Puja el nombre de contagiats però baixa el de morts per coronavirus a l'Estat: 523 defuncions en 24 hores

El nombre de morts per coronavirus a Espanya disminueix lleugerament aquest dimecres: en les últimes 24 hores s'han registrat 523 víctimes davant les 567 de dimarts. L'augment percentual és del 2,9%, el més baix de la sèrie. En total, han mort 18.579 persones a l'Estat per aquesta malaltia.

S'han declarat 5.092 nous casos de covid-19, que eleven el recompte a 177.633 positius (dels quals 27.558 són professionals sanitaris). Aquest repunt de 5.092 casos és la xifra diària més elevada dels últims 6 dies, per bé que el percentatge d'augment és del 2,95% i es manté en la tònica dels últims dies. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha donat dues raons per aquesta pujada: la tornada a la normalitat després dels dies festius de Setmana Santa i l'augment de la capacitat de diagnòstic de les comunitats autònomes que han començat a fer tests a la població. Prova d'això són els 169 casos positius asimptomàtics que ha notificat Andalusia, i que el Ministeri ha inclòs al còmput global. Simón ha explicat que durant dos o tres dies les xifres encara estaran lleument distorsionades per aquest factor.

Simón ha fet un balanç del primer mes de l'aplicació de l'estat d'alarma.

Els membres del comitè tècnic del coronavirus del govern espanyol estan compareixent per explicar les últimes novetats del covid-19 i actualitzar les dades de contagis i de víctimes.