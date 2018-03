Es compleixen 10 anys de la primera matriculació d’un vehicle de forma telemàtica

260x366 Alfonso Lluzar és el president del Col·legi de Gestors de Catalunya / COGAC Alfonso Lluzar és el president del Col·legi de Gestors de Catalunya / COGAC

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) va reunir a Barcelona més de cinc-centes persones per celebrar el desè aniversari de la primera matriculació d’un vehicle de forma telemàtica, un projecte que va marcar un abans i un després en el sector i amb el qual els gestors administratius catalans van ser pioners.

La primera matrícula telemàtica va tenir lloc el 13 de febrer de 2008, dia en que culminava un projecte que va començar anys enrere. Per primera vegada, un gestor català va poder matricular un vehicle des de la seva gestoria, sense desplaçaments i en unes poques hores. Els gestors administratius són professionals de referència en la gestió de vehicles i aquest pla de millora els hi va permetre liderar el canvi tecnològic en els procediments administratius.

Alfonso Lluzar, president del Col·legi de Gestors de Catalunya, afirma que “el procés de matriculació telemàtica va ser el segon tràmit complex, que vincula a més d’una Administració, culminat amb èxit a tota Europa. Va marcar el camí del futur i va suposar un abans i un després”.

Plataforma A9 Trànsit

El tràmit es va realitzar amb èxit gràcies a la implantació d’una plataforma telemàtica dissenyada pel propi Col·legi de Gestors, anomenada A9 Trànsit, que va ser capaç de vincular a les diferents administracions que intervenen en la matriculació d’un vehicle. Així, des d’aquell moment, les gestions van començar a fer-se de manera online, garantint la seguretat jurídica de tot el procés. Això va permetre el que tenim avui dia: que un usuari pugui tenir matriculat el seu vehicle en unes quantes hores i no en dies, com era habitual abans d’aquest progrés tecnològic.

Amb l’objectiu de reconèixer la col·laboració de les administracions que van participar en aquesta fita, el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya va fer entrega, de la mà del seu president, dels Premis 10è Aniversari. Els guardons van ser per a la Direcció General de Trànsit, la Prefectura de Trànsit de Barcelona, l’Agència Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona. També van ser reconeguts els Serveis Centralitzats del COGAC, l’empresa tecnològica GESCO i la Comissió de Vehicles del Col·legi de Gestors de l’any 2008. Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehicles de la DGT, va ser condecorada amb la Medalla al Mèrit de la Professió per la seva aportació al projecte.

El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya ha produït un vídeo commemoratiu ( https://youtu.be/m6-YBn2I4Fs), el qual fa un repàs de l’evolució d’aquest projecte mitjançant els testimonis de les persones que van participar en el procés i les que encara avui hi segueixen treballant.

540x306 Captura de l'inici del vídeo commemoratiu Captura de l'inici del vídeo commemoratiu

Innovació per oferir millors serveis

Els gestors catalans segueixen apostant per la innovació per a oferir millors serveis a la societat. És destacable que el procés ha seguit evolucionant: després es va aconseguir la transferència telemàtica d’un vehicle i ha culminat recentment, el 16 de gener de 2018, amb la baixa telemàtica.

Un exemple més de la implicació amb els ciutadans és el conveni de col·laboració que el COGAC manté amb la DGT i que permet als gestors administratius imprimir i facilitar duplicats dels distintius ecològics necessaris per poder circular en cas de contaminació. ”A dia d’avui, els gestors administratius catalans han imprès més de 50.000 distintius ecològics, la qual cosa suposa posar a l’abast de la societat una xarxa de més de 1.000 gestories a tota Catalunya”, afirma Alfonso Lluzar.