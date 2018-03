La mala mar complica el dispositiu de recerca del caiaquista desaparegut

La mala mar obligarà aquesta tarda a reduir el nombre d'embarcacions que participen en les tasques de recerca del caiaquista de 58 anys desaparegut dissabte entre Blanes (Selva) i Mataró. El cap de guàrdia dels Bombers de la regió de Girona, Jordi Marquès, ha explicat que el temporal dificultarà els treballs i que la previsió és que en les pròximes hores els mitjans aeris centrin el dispositiu. Marquès ha detallat també que durant aquest matí els diferents cossos de seguretat que participen a les tasques (Bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Salvament Marítim i Creu Roja) han estat resseguint l'itinerari que sospiten que hauria pogut fer l'home, així com les zones on el podrien haver dut els corrents marins. Marquès ha explicat que l'home duia un neoprè posat, que el podria fer flotar. "Estem seguint totes les possibles hipòtesis", ha insistit. El caiac va aparèixer diumenge amb tots els seus objectes personals cinc milles mar endins, a l'altura de Malgrat de Mar (Maresme).

El dispositiu format pels Bombers de la Generalitat, Creu Roja, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Salvament Marítim -que coordina la recerca- s'ha reprès aquest matí i, de moment, no hi ha novetats.



Concretament, una embarcació i una unitat subaquàtica dels Bombers han estat pentinant la zona compresa entre Blanes i Santa Susanna; una embarcació de Salvament Marítim rastreja la costa des de Mataró passant per Pineda de Mar i fins a Malgrat de Mar, i una altra embarcació de la Creu Roja pentina la zona de Lloret de Mar fins a Arenys de Mar. A més, un helicòpter de Salvament Marítim està sobrevolant aquesta part de la Costa Brava i la costa del Maresme.



Marquès ha assegurat que les tasques es mantindran al llarg del dia d'avui, però que la mala mar obligarà a reduir el dispositiu, sobretot de les embarcacions petites que hi participen, i a centrar la recerca en els mitjans aeris de Salvament Marítim i dels Bombers. En aquest sentit, ha explicat que de cara a la tarda la intenció és fer relleus dels dos helicòpters.



El caiac, a cinc milles de la costa de Malgrat de Mar

L'home va sortir de Mataró amb caiac a primera hora de dissabte amb la intenció de fer una travessia fins a Blanes, on estava previst que arribés pels volts de les quatre de la tarda. El germà del desaparegut, que tindria experiència en aquest tipus de travessies, el seguia a través d'una aplicació. Va ser ell qui va donar l'alerta pels volts de la una de la matinada. El dispositiu iniciat diumenge va permetre localitzar l'embarcació a unes cinc milles de la costa de Malgrat de Mar.



Marquès ha detallat que a l'interior s'hi van trobar les pertinences de l'home (entre les quals hi havia el seu telèfon mòbil) i que els consta que ell duia posat un neoprè. "Tenint en compte això i que possiblement també duia algun tipus d'armilla, hauria de surar", ha dit. A més, ha detallat que el caiac amb el qual navegava era "molt lleuger", una característica que hauria dificultat que hi tornés a pujar en cas d'haver caigut.