S'ajorna la compravenda dels terrenys del macrocomplex Hard Rock fins al 15 de desembre

Més marge de temps abans de comprar els terrenys. Això és el que va demanar l'empresa Hard Rock International, que ha de construir el macrocomplex d'oci i recreatiu entre Vila-seca i Salou, l'abans conegut com a projecte BCN World. I aquest dimecres el Govern ha accedit a la petició. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que finalment la transacció dels terrenys, valorada en uns 120 milions d'euros i que s'havia de fer el 5 d'octubre, s'ajorna fins al 15 de desembre.

És la segona pròrroga aprovada per dur a terme aquesta compravenda. A més, el Govern ha autoritzat l'Incasòl a negociar els imports de les quantitats ajornades fixades en el contracte i a revisar les garanties ordinàries, una renegociació dels imports que ja estava prevista als contractes.

El projecte es complica

Segons el Govern, Hard Rock ha sol·licitat posposar la data al·legant l'impacte econòmic que ha tingut la pandèmia internacional derivada del coronavirus en totes les seves filials. No obstant, aquest ajornament coincideix amb un dur revés judicial de la justícia al projecte i arriba només unes hores més tard que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi tombat una part clau del projecte. La justícia va paralitzar, ahir a la nit, la construcció de tota una part del pla urbanístic. Concretament, l'àrea on s'havien d'ubicar els hotels, els comerços, la zona d'esbarjo i les zones verdes. El motiu? Els magistrats consideren aquesta part estaria ubicada "en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria petroquímica", a causa de la proximitat amb el Polígon Petroquímic de Tarragona.

La resolució de l'alt tribunal català complica que es pugui avançar en la tramitació del projecte. Tot i això, el Govern ja va anunciar ahir que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem. El departament de Territori, liderat per Damià Calvet, entén que la resolució "manté vigent" el pla urbanístic perquè només en qüestiona una part. En canvi, fonts del TSJC matisen que si la Generalitat decideix tirar endavant el pla, les entitats demandants poden instar el tribunal a dictar una mesura cautelar que l'hi prohibís específicament.

De fet, dimarts a la nit les plataformes Aturem BCN World i GEPEC, que van impulsar la denúncia, van celebrar la decisió dels jutges perquè consideren que deixa tocat de mort el projecte sencer. "És un pas més en el procés d’ensorrament d’aquest projecte fallit des que va néixer", asseguraven al comunicat les dues entitats, que van encara més enllà i consideren que l'anul·lació de la part hotelera i d'esbarjo podria provocar "la més que possible cancel·lació del contracte de compravenda dels terrenys" entre La Caixa, l'Institut Català del Sòl i Hard Rock, perquè entenen que el contracte se supeditava al fet que no hi hagués una sentència contrària als tribunals i que el projecte comptés amb l'aval judicial. Tot i així, la resta de parts implicades en l'operació encara no s'han posicionat en aquest sentit.

Els dubtes del projecte

Ara l'ajornament de la compravenda i la sentència judicial afegeixen encara més ombres a aquest projecte. A més, aquesta nova polèmica se suma –tal com va avançar l'ARA fa unes setmanes– a l'acord polèmic entre entre el Govern i l'empresa que vol aixecar el complex Hard Rock. Llavors es va anunciar que l'Incasòl comprarà amb un únic pagament els terrenys a Criteria –el hòlding d’inversions de La Caixa, que ara mateix els té en propietat–. Però a l'hora de vendre'ls a Hard Rock –l'empresa encarregada de l’execució del complex–, la Generalitat no rebrà tot l'import de manera immediata: la multinacional californiana pagarà en tres terminis i la inversió pública no es recuperarà fins a finals de juny del 2022.

Les clàusules del contracte van encendre diverses formacions polítiques, que van criticar que es destinin diners públics a un projecte com el Hard Rock. Entre els partit polítics que ho van condemnar també hi havia ERC, soci de govern de JxCat i coneixedor de totes les clàusules abans que es firmessin.