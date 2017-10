La comunitat educativa estudia querellar-se contra Albiol

Davant les acusacions d'adoctrinament i la previsible aplicació de l'article 155, la comunitat educativa es posa en peu de guerra i assegura que no acceptaran ingerències. D'entrada, les entitats que s'engloben dins el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) han assegurat que estan estudiant com presentar una querella contra el líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, per les seves declaracions sobre l'escola catalana.

Albiol va assegurar en una visita a Santa Coloma de Gramenet que "a la majoria d'escoles catalanes s'ensenya a odiar Espanya". També han demanat la dimissió del ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i del ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis.

"Condemnem aquestes declaracions, que ens semblen una falta de respecte per a tots els docents de Catalunya, i que ataquen la seva professionalitat com a eina política per centralitzar les competències educatives", ha apuntat la comunitat educativa.

Davant d'aquests fets han convocat concentracions davant els ajuntaments de totes les capitals de comarca aquest dimecres, 25 d'octubre, a les 18.00 h. A més, aquest dijous, 26 d'octubre, la plataforma Universitats per la República ha convocat una vaga d'estudiants en contra de l'aplicació de l'article 155.

"L'empresonament dels Jordis és un missatge contra tothom que vulgui canviar les coses a tot l'Estat", ha apuntat Coral Latorre, del Sindicat d'Estudiants, que ha afegit que no tenen "por" i que arribaran "fins al final".

Al seu torn, el portaveu del MUCE, Jaume Aguilar, ha assegurat que estaran "atents" i "en defensa" de l'escola catalana.