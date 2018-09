La comunitat educativa exigeix més pressupost al departament d'Ensenyament per al curs vinent

Fins ara ho havien anat reclamant en solitari, però per primer cop avui diferents associacions de l'àmbit de l'educació s'han unit per demanar a la Generalitat que en els pressupostos de l'any que ve s'asseguri un "creixement sostingut" de la inversió en educació. Ho han fet en el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), una plataforma formada per una quinzena d'associacions de pares i mares, alumnes i sindicats, des d'on han denunciat la "dinàmica persistent" del departament d'Educació d'aplicar retallades ara fa deu anys i no haver-les revertit.

Segons han denunciat, el curs 2018-19 té un 10% més d'alumnes que ara fa una dècada, però en canvi s'ha registrat una "desinversió considerable" perquè hi ha el 10% menys d'inversió que al principi de la crisi. De fet, han lamentat que l'única partida que s'ha incrementat en aquest temps és la dels concerts educatius, "en detriment de l'escola pública, que surt clarament perjudicada".

Com ja han anat fent diversos sindicats les últimes setmanes, el MUCE ha denunciat algunes de les principals problemàtiques del sector. Per exemple, lamenten la "massificació de les aules" davant l'"insuficient" l'increment de 690 professors aquest curs, la falta de finançament del departament en l'educació de 0-3 i la "falta de decisió i voluntat política" per posar fi a la segregació escolar. Segons el MUCE, falten places públiques tant a P3 com a 1r d'ESO i també a la formació professional. De fet, han alertat de la "desviació" d'alumnes de FP cap a centres privats perquè no hi ha prou places públiques.

Les reivindicacions del MUCE també han apuntat cap a les universitats, i han denunciat les elevades taxes universitàries que, segons han dit, "impedeixen l'accés a gran part de la població".

Les entitats que formen part del MUCE són l'Associació d'Estudiants Progressistes, l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, l'Associació de mestres Rosa Sensat, Catalunya Laica, la FAPAES i la FAPAC, CCOO, la CGT, la UGT, la USTEC-STES, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el Front d'Estudiants, el Sindicat d'Estudiants i el SEPC.