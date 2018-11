La comunitat educativa avisa que un augment pressupostari inferior a 500 milions d'euros seria "inacceptable"

La llei d'educació de Catalunya estableix que el pressupost destinat a Educació ha de ser el 6% del PIB, però a la pràctica amb prou feines se supera el 2%. Per denunciar aquesta situació, i en plena negociació pels pressupostos de l'any que ve, la comunitat educativa sortirà al carrer aquest dissabte, dia 17, per reclamar un increment del pressupost. En concret, reclamen que almenys augmenti un 10% respecte als últims comptes, que equival a 500 milions d'euros més de pressupost. Un increment menor seria "inacceptable", han avisat.

En una roda de premsa, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), format per diverses entitats en defensa de l'educació pública, ha demanat al Govern i a la resta de grups parlamentaris que aprovin un "pressupost expansiu d'una vegada per totes" i que es reverteixin les retallades per tornar a la situació que tenia l'educació el 2010. Totes aquestes reclamacions les traslladaran el pròxim 11 de desembre al conseller d'Educació, Josep Bargalló, i ja han avisat que si el Govern no dona resposta a les seves demandes continuaran amb les mobilitzacions.

La primera de les mobilitzacions serà dissabte, amb una manifestació a Barcelona. Sota el lema "Per una educació pública, equitativa i democràtica exigim el 6% del PIB", les entitats demanen un increment del pressupost, més participació a l'hora de prendre decisions i que s'acabi amb la segregació escolar, que segons el mateix departament actualment és el principal problema del sistema educatiu. Segons les entitats, la manifestació també vol ser un crit d'alerta per a la resta de partits perquè "prenguin consciència que s'han de fer canvis".

Per exemple, el MUCE reclama més planificació de les places públiques i de FP, acabar amb els barracons, tornar el finançament a l'etapa de 0 a 3 anys –el departament ja ha dit que recuperarà la partida– i més recursos per aplicar amb garanties el decret de l'escola inclusiva, que ha de garantir l'atenció a la diversitat.

En l'àmbit intern també critiquen un "deteriorament" de les condicions laborals dels docents i de la participació democràtica a les aules a causa del decret de plantilles i un cos normatiu "cada vegada més neoliberal i menys democràtic".

Entre les entitats que donen suport a la mobilització hi ha la Fapac i la Fapaes, els sindicats CCOO, CGT, UGT, USTEC-STEs; les entitats Associació de Mestres Rosa Sensat, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) i Catalunya Laica, i les associacions i sindicats d'estudiants Associació d’Estudiants Progressistes, l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), el Front d’Estudiants, el Sindicat d’Estudiants i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).