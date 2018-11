La comunitat educativa avala la supressió dels exàmens del setembre

L’anunci del departament d’Ensenyament de traslladar les recuperacions de secundària del mes de setembre a l’última setmana de juny, avançat ahir per l’ARA, compta amb l’aval majoritari de la comunitat educativa -en consonància amb el nou model d’avaluació competencial-, que també espera que vagi acompanyat d’una reforma efectiva del sistema educatiu als cursos d’ESO. Els professors, tot i que també estan d’acord amb la filosofia de fons, demanen recursos per poder fer-ho possible i veuen precipitada la implantació, amb el curs ja començat, perquè diuen que genera “una pèrdua de segones oportunitats per als alumnes”.

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va fer ahir oficial la mesura, que ja s’aplicarà aquest curs: les proves es faran durant la setmana del 20 al 26 de juny. Fins ara, els directors dels centres educatius treballaven amb un document que les fixava entre el 3 i el 5 de setembre del 2019. “És estrany que surti ara, s’està començant la casa per la teulada”, argumenta Ramon Font, portaveu de la Unió Sindical dels Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC).

Exàmens competencials

La mesura d’Ensenyament reverteix la decisió de l’exconsellera Irene Rigau, que va restablir aquests exàmens a finals d’estiu el curs 2011-2012 per disminuir el fracàs escolar. Ara la supressió es planteja com una conseqüència del nou model d’avaluació competencial, més personalitzat i centrat en l’aprenentatge global de cada alumne. “Ara no avaluem la memòria, sinó habilitats, aptituds, coneixements i el treball del grup classe”, defensa Bargalló. A més, el conseller fa constar que les proves del mes de setembre no havien obtingut els resultats esperats. Els pedagogs consideren que fent les proves al juny els docents poden facilitar l’assoliment dels coneixements sense la treva de l’estiu, però creuen que també s’haurien de fer altres canvis estructurals. “És un pas endavant que hauria de ser la punta de llança en la transició cap a un model veritablement competencial”, explica Eduard Vallory, responsable d’Escola Nova 21.

“S’han de moure moltes peces, com la formació dels professors i la capacitació dels centres, per poder trencar el model tradicional d’assignatures, en el qual l’avaluació es basa en posar un 4 o un 7”, precisa Eduard Vallory.

Els pedagogs ataquen el model d’exàmens eminentment memorístics, predominant fins ara en els cursos d’ESO i que es rematava amb les proves del mes de setembre. “Les recuperacions de setembre van ser una mania del sector més conservador, amb una idea molt academicista, d’empollar a l’estiu”, argumenta el psicòleg i educador Jaume Funes. “A més del quan, ha de canviar què s’avalua”, insisteix l’expert, que defensa un currículum basat en projectes, més enllà de les matèries habituals.

Funes també insisteix que “la repetició és un absurd” i aposta per un model de maduració personalitzada al llarg dels cursos. “La classificació d’aprovat i suspès perd sentit en un sistema que s’adapta molt més a cadascú”, esgrimeix en el mateix sentit Ismael Palacín, representant de la Fundació Bofill.

En canvi, per a la USTEC “els canvis metodològics que implica la proposta requereixen més personal per atendre l’alumnat més intensivament, amb més hores de tutoria”, diu Ramon Font, que creu que la mesura s’hauria d’haver posposat fins que el pressupost educatiu es recuperi de les retallades. “És una acció que sembla més de propaganda que de realitat”, diu el representant sindical.

Des de la USTEC també es dubta sobre l’efectivitat acadèmica de la mesura d’Ensenyament. “Molts alumnes perdran una segona oportunitat”, argumenta Font, que, tot i coincidir amb la filosofia del canvi, destaca que aquests estudiants podien treballar millor a l’estiu amb recursos específics. D’altra banda, els docents subratllen que l’organització del curs al setembre serà molt més fàcil gràcies a la descompressió horària.