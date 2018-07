La comunitat musulmana de Ripoll reclama una explicació sobre l’imam

La comunitat musulmana Annur de Ripoll continua treballant per tirar endavant gairebé un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A. Quan es va saber que l’imam de la seva mesquita, Abdelbaki Es Satty, havia sigut, suposadament, el cervell dels atacs terroristes i qui havia convençut els nois per executar-los, la comunitat va rebre un cop molt fort. I encara que han transcorregut onze mesos i mig des dels atacs, la comunitat retreu al ministeri de l’Interior que ningú els hagi donat cap explicació sobre el que va passar. De fet, encara no saben com és que ningú els va informar que l’imam tenia antecedents penals ni se’ls ha aclarit la suposada relació d’Es Satty amb el CNI, després que alguns mitjans publiquessin que n’havia estat confident.

“Ningú ens ha donat cap explicació i necessitem que algú ens la doni perquè el que van fer no té res a veure ni amb els musulmans ni amb la comunitat”, va deixar clar ahir el president de la comunitat, Ali Yassine, que va recordar que una persona amb antecedents penals no pot fer d’imam i que si ells haguessin sabut que Es Satty havia estat a la presó, no l’haurien contractat mai. En paral·lel, la comunitat continua treballant per evitar que un cas com el dels autors dels atacs del 17-A es torni a repetir.

Per això, com a mesura preventiva, la comunitat va demanar al departament d’Ensenyament que a les escoles s’ensenyin totes les religions, també la musulmana. I és que Yassine va defensar que si els terroristes haguessin sabut el que permet l’islam i el que no, “no hi hauria hagut problemes”. “Els autors dels atemptats eren bons nois, però no sabien ni llegir ni escriure àrab, ni sabien res sobre la religió musulmana, i aquest va ser l’error”, va apuntar el president de la comunitat Annur, que va considerar que si haguessin conegut bé l’islam “mai els hauria entrat un virus”-en referència a l’imam i el seu paper com a suposat instigador i captador de la cèl·lula que va perpetrar els atacs.

Així mateix, va assegurar que conèixer més coses sobre l’islam acabaria amb la discriminació i els prejudicis contra els musulmans. “És una de les religions més atacades al món, i si la gent no coneix l’islam, sempre tindrà una imatge dolenta de nosaltres”, va apuntar Yassine, que també va subratllar que “l’islam és pau”.

Relacions “bones” amb els veïns

La comunitat va destacar que les relacions amb la resta de veïns de Ripoll “han sigut molt bones” i va agrair el suport que ha rebut l’últim any. “Tothom ens ha tractat molt bé, no hi ha hagut cap conflicte ni cap problema, perquè la gent sap que el terrorisme no té res a veure amb nosaltres”, va assegurar Yassine. Aquests mesos s’ha intentat acostar la religió musulmana a tots els veïns, amb activitats a la mesquita.