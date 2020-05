El concert fallit als terrats fa trontollar el clima negociador a Barcelona

La polèmica pel concert que volia celebrar l'equip d'Ada Colau als terrats de la ciutat arriba en el pitjor moment per als interessos del govern municipal: en plena negociació per poder assolir un nou acord de pressupostos i fer front a la crisi del covid-19. Després de setmanes de bon to i de crides a negociar –i mentre govern i grups ja s'intercanvien propostes per als comptes–, la comissió extraordinària que avui ha abordat el concert fallit ha evidenciat l'allunyament. L'oposició ha acusat l'alcaldessa de "mentir" en els termes de l'acte –sobretot pel que fa al cost–, de no donar la cara quan toca i amagar-se darrere el regidor de Presidència, Jordi Martí, que és qui ha donat les explicacions, i d'haver adjudicat "a dit" la producció de l'acte al Terrat i Mediapro.

"Aquest episodi ha minat la nostra confiança en el govern en un moment en què es necessita consens per als comptes i per sortir junts de la crisi del covid-19. Ens sentim enganyats", ha lamentat Jordi Martí, de Junts per Catalunya, en una línia molt similar a la que han fet servir el conjunt de grups. Amb crítiques com la del republicà Jordi Coronas, que ha insistit en poder veure l'expedient sencer de l'operació per detectar si hi ha més detalls que els grups desconeixien, en referència al preu del projecte. Tots han coincidit també en criticar que Colau concedís ahir una entrevista a la Sexta on es va oferir a donar explicacions i que, en canvi, no comparegui al consistori.

No ho ha fet ella sinó el regidor Jordi Martí, que ha remarcat que els alcaldes i alcaldesses no compareixen "mai" en comissions de ple, i ha defensat que el govern no havia arribat a aprovar els termes de la contractació del concert i que el que va sortir publicat a la gaseta municipal, que recollia una aportació del consistori de 250.000 euros i no de 200.000 com s'havia dit, era una proposta retirada. El format del concert, ha defensat, va anar evolucionant de manera que inicialment es preveia fer alguna actuació en directe i després es va decidir gravar-les totes, i això també va fer variar-ne el cost.

Martí ha assegurat que el consistori no ha gastat ni gastarà un euro públic en aquest concert fallit i ha defensat la fórmula del conveni que es va fer servir per a la contractació perquè l'ha considerat garantista: obliga a justificar les despeses amb factures. "La polèmica va ofegar la iniciativa", ha assegurat, i ha negat que estiguin en disposició d'ensenyar un expedient que encara no tenien tancat. En línies generals, poca autocrítica, com també li han retret els grups. Només ha fet una concessió: ha admès que "probablement" no van encertar el moment per anunciar aquest acte i que també els va fallar la comunicació.

En qualsevol cas, ha defensat el cost del projecte entenent que era una gran producció audiovisual de més de dues hores i que servia, també, per projectar la ciutat. "Ens va semblar que havia arribat el moment de poder fer un acte d'acompanyament a les persones que havien perdut algú i donar un missatge de futur", ha argumentat. Vista la tensió creada en plenes negociacions pressupostàries, Martí ha acabat la seva intervenció reiterant la disposició a negociar i demanant als grups que no "aprofitin" això per trencar el clima.

El d'avui, de clima, no ha sigut precisament conciliador. Ciutadans ha acusat Colau de portar dos mesos sense acceptar cap mena de pregunta sobre la seva gestió i d'haver "oblidat" el sector cultural a l'hora de planificar el concert. El PP ha dit que l'alcaldessa "rega" amics amb diners públics i actua sempre en solitari. I Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, ha sigut especialment crític amb la relació del govern amb Mediapro. "Si els quedés un bri de dignitat farien autocrítica i demanarien perdó. Menys victimisme i més assumir responsabilitats", ha reblat el republicà Jordi Coronas.