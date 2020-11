El PP, Cs i Vox esperonen la concertada espanyola contra la llei Celaá

La nova llei educativa, denominada llei Celaá, aprovada aquesta setmana pel Congrés de Diputats, ha continuat generant polseguera arreu de l'Estat. Aquest cap de setmana desenes de ciutats, des de Sevilla, Santander, fins a Madrid, s'han omplert de manifestants que han protestat contra la nova normativa sota el lema "Stop Celaá" i en favor de la "llibertat d'ensenyament". A Madrid la Plataforma Més Plurals ha convocat centenars de cotxes que han col·lapsat el passeig de la Castellana en "defensa de l'educació concertada" així com de "l'educació especial" que, segons els manifestants, queda "malmesa" arran de l'aprovació de la nova normativa.

La Plataforma, formada per diferents col·lectius –des de pares i mares, sindicats, però també docents de centres concertats–, ha alçat la veu aquest diumenge contra els canvis plantejats per la llei i que afecten precisament aquests centres. La nova llei obre la porta a assegurar una composició més equilibrada dels centres educatius, donant cobertura legal a la lluita contra la segregació perquè s'ha eliminat de la Lomce l'al·lusió a la "demanda social" (aprovada amb la llei Wert, del PP) que permetia a algunes escoles concertades treure més places si les famílies ho demanaven.

Segons els convocants, el govern espanyol vol "imposar la distribució de l'alumnat" i "controlar els centres" però també "l'educació" amb mesures com acabar amb la religió a les escoles. "És una agressió a la llibertat de consciència i en favor de la imposició ideològica laica", han denunciat els convocants quan han llegit el manifest final.

Suport del PP, Vox i Ciutadans

Les protestes han rebut també el suport de la dreta política. Vox, Ciutadans i el PP han protestat al costat de manifestants a Madrid. En concret, el Partit Popular, encapçalat pel seu president, Pablo Casado, de la mà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez-Almeida, han participat en la manifestació a Madrid com a mostra de rebuig de la nova normativa. En la línia del que ha anat dient durant tota la setmana, el president del PP ha apuntat que "farà tot el possible" allà on està governant el seu partit per "evitar l'impacte de la reforma" que tomba, precisament, la llei aprovada pel seu partit. Casado, però també Vox, han tornat a reiterar que presentaran la nova llei educativa davant el Tribunal Constitucional, però també a les institucions europees que "protegeixen la llibertat d'elecció educativa", ha advertit Casado.

Sánchez contesta

"Hi ha hagut un esforç per acordar amb la majoria de forces polítiques un acord que ens permeti modernitzar des de l'equitat i l'excel·lència el sistema educatiu", ha defensat Sánchez aquest diumenge a la tarda, contestant així a les protestes de la dreta i l'extrema dreta contra la nova llei Celaá. A més, el president del govern espanyol ha avançat que l'executiu aprovarà una nova llei de Formació Professional que "uneixi els sistemes de formació professional per consolidar la formació professional dual a Espanya que està infravalorada", ha dit Sánchez. Sobre la llengua, Sánchez ha defensat que la llei Celaá "garantirà que tots els estudiants puguin aprendre les altres llengües de l'Estat". "Hi ha quatre llengües cooficials i la obligació de l'Estat i les institucions és garantir l'ensenyança d'aquestes llengües", ha reiterat Sánchez.