Eleven la condemna de presó a Rodrigo Lanza per la mort d'un home a Saragossa

L'Audiència de Saragossa ha elevat la condemna a 20 anys de presó a l'antisistema Rodrigo Lanza per la mort d'un home en un bar a Saragossa el desembre del 2017 durant una baralla. És la nova sentència contra Lanza, a qui a finals de l'any passat l'Audiència havia condemnat a cinc anys de presó pels mateixos fets –llavors per homicidi imprudent–. Ara una jutge diferent li ha imposat 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i per motius ideològics. El judici s'ha tornat a fer per segona vegada després que el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó (TSJA) anul·lés la sentència anterior i obligués a repetir-lo. Lanza ja va complir condemna per les lesions a un guàrdia urbà de Barcelona que va quedar paraplègic el 2004, en un cas que va derivar en el documental Ciutat morta.

Fa una setmana el nou jurat popular que va repetir el judici va declarar-lo culpable d'assassinat –abans havia sigut per homicidi– amb l'agreujant per motius ideològics. El jurat va considerar que havia atacat la víctima quan no podia defensar-se i que havia actuat amb aquesta motivació perquè un amic l'havia advertit que era seguidor de moviments d'extrema dreta i neonazi. El tribunal popular també va acceptar un atenuant perquè l'antisistema estava sota els efectes de l'alcohol. Amb aquest veredicte del jurat, l'Audiència de Saragossa ha imposat els 20 anys de reclusió a Lanza i també l'ha condemnat a pagar una indemnització de 200.000 euros als familiars de l'home mort durant la baralla, tal com ha confirmat a Efe l'advocat que representa la família de la víctima.

Segons la sentència, Lanza i l'home van mantenir una conversa al bar on va començar la disputa en què el primer va titllar l'altre de "fatxa" i "feixista", mentre que el segon va dir-li "sudaca" i que havia de tornar al seu país. L'enfrontament va continuar a l'exterior del local, i quan la víctima tornava al bar Lanza el va atacar per l'esquena, tal com va considerar el jurat popular i ha recollit l'Audiència. S'ha declarat provat que la víctima va trontollar i va caure a terra semiinconscient, i que llavors el condemnat es va asseure a sobre seu i li va donar cops de puny així com un cop de peu "molt fort" al cap. Els informes pericials dels metges i forenses diuen que li va causar un sever traumatisme cranioencefàlic que li va provocar una aturada cardiorespiratòria. La víctima va morir quatre dies després dels fets a l'hospital.

D'aquesta manera, ara la jutge ha atès les peticions de l'acusació particular, de la popular que exerceix el partit ultra Vox i de la Fiscalia, que demanaven 20 anys o més de presó per a Lanza perquè consideraven que va assassinar l'home per motius ideològics. En canvi, s'ha rebutjat la versió de l'antisistema, que sempre ha defensat que va actuar en legítima defensa perquè va ser l'altre qui el va atacar primer. Segons la sentència, la víctima no portava cap navalla. Lanza ha estat en presó preventiva des que van passar els fets, el desembre del 2017.

El veredicte no estava prou motivat

El TSJA va tombar el veredicte de l'anterior jurat popular perquè assegurava que no estava prou ben motivat. Va argumentar que els membres del tribunal popular no van raonar bé la seva posició, sobretot pel que feia a la intencionalitat de Lanza a l'hora d'agredir la víctima. El TSJA també va qüestionar la "imparcialitat" del jutge que presidia el judici.