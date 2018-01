El fiscal reclama una condemna de 22 anys per a l'exprofessor dels Maristes Joaquín Benítez

El fiscal que duu el cas del pederasta confés de l'escola Maristes Sants-les Corts li reclama 22 anys de presó, segons ha avançat 'El Periódico'. També demana la inhabilitació com a mestre i una multa de 70.000 euros per a l'exprofessor de gimnàstica, Joaquín Benítez, l’autor confés d’abusos de quatre alumnes entre el 2006 i el 2010, segons consta a l'escrit d'acusació.

L’acusació es basa en els fets succeïts el curs escolar 2008-2009 i apunta un dia en què Benítez hauria fet tocaments a un alumne al seu despatx. Les accions es van repetir "un nombre indeterminat de dies". Com a conseqüència dels fets, segons el fiscal, l’alumne va patir "un greu impacte emocional" que li va generar "indefensió, afectació de l’autoestima i trastorn depressiu". Segons el fiscal, Benítez va abusar de tres menors més, tots al seu despatx.



Benítez serà l’únic dels 12 denunciats per l’escàndol de pederàstia conegut com el cas Maristes i que va esclatar el febrer del 2016 que anirà a judici. Les denúncies a la resta de docents implicats, a més d’un monitor de menjador, es van arxivar per la prescripció dels delictes. En total es van presentar 43 denúncies per part d’exalumnes dels col·legis dels Maristes de Sants-les Corts, la Immaculada i Badalona.



La fiscalia no ha proposat per al judici la declaració de la direcció del centre ni de la congregació religiosa. Sí que ha inclòs com a responsable civil subsidiari la Fundació Champagnat, propietària del col·legi.