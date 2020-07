Condemnes de 16 i 17 anys i mig de presó per a dos dels agressors de la Manada de Pineda que van violar una menor

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de 16 anys i mig i 17 anys i mig de presó els dos acusats de violar en grup una noia de 14 anys i gravar-ho en vídeo, el que es va conèixer com el judici a la Manada de Pineda de Mar. Els dos adults –de 18 i 19 anys quan van passar els fets– han sigut condemnats per delictes d'agressió sexual continuada i descobriment i revelació de secrets. Els dos homes estaven en presó provisional des de l'abril del 2018.

La violació va passar el 22 de març del 2018, quan un grup de nois va saber que la noia de 14 anys estava amb un altre menor a Tordera, van anar fins al lloc on eren i se la van endur a la força fins a una masia en ruïnes, on la van agredir sexualment repetides vegades. Un dels nois va fer fotografies i vídeos amb el mòbil i un altre noi va penjar-ho a Instagram al cap d'unes hores. Com a conseqüència de les agressions, la noia va estar ingressada un mes i mig en un hospital i arrossega seqüeles psicològiques importants.

A part de les penes de presó que ha dictaminat la secció 10 de l'Audiència, se'ls han imposat també penes afegides pel delicte continuat d'agressió sexual: prohibició de comunicació i aproximació a menys d'un quilòmetre d'on pugui trobar-se al víctima durant deu anys després d'haver complert la pena de presó, llibertat vigilada durant deu anys i inhabilitació especial per a qualsevol feina o ofici que comporti contacte amb menors durant cinc anys després de sortir de la presó.



"S'ha de tenir en compte que la víctima es va sentir absolutament sola en una casa abandonada lluny de la població de Pineda de Mar, on ningú podia sentir-la tot i que cridés. Es va sentir paralitzada al constatar que havia quedat envoltada per un grup de nois més grans que ella –dos de 17, un de 18 i un altre de 19 anys– en presència de deu joves menors d'edat que es van quedar a "mirar", creant-se un temor ambiental, tenint en compte el nombre de joves –14–, les circumstàncies del lloc descrit i el context i ambient en el qual es va produir l'agressió", diu el text. Un dels menors va ser condemnat també per agressió sexual, mentre dos més van contribuir a la intimidació de la jove.

Inicialment, la Fiscalia demanava 149 i 164 anys de presó respectivament per als dos acusats, però posteriorment, al comprovar que no participaven en totes les agressions sexuals que va patir la noia, va decidir rebaixar-los la pena i demanar 46,5 i 81,5 anys de presó per a cadascun.