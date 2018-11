Condemnat a un any i nou mesos de presó per robar un entrepà en un forn

El jutjat penal número 28 de Barcelona ha condemnat a un any i nou mesos de presó el jove acusat de robar un entrepà en un forn de Barcelona, perquè entén que va amenaçar les dependentes amb un objecte tallant, un tros d'una llauna. La condemna no implicarà inicialment l'ingrés entre reixes del noi, que no té antecedents. La Fiscalia demanava per ell tres anys i mig de presó.

La defensa del jove va argumentar al judici que el noi havia actuat mogut per un "estat de necessitat", perquè estava afamat i va assegurar que l'objecte ja que tenia fam, i que l'objecte tallant que va esgrimir no era més que la llengüeta d'una llauna de beguda. L'acusat va reconèixer que es va abalançar sobre el taulell del forn per agafar un entrepà perquè "tenia gana", després que un client al qual va demanar ajuda es negués a comprar-li alguna cosa de menjar, però va insistir que en cap moment va amenaçar ni va intimidar ningú.

Les dependentes del local, de la seva banda, van explicar davant del jutge que l'acusat va esgrimir davant seu un objecte metàl·lic "molt petit", que no van saber identificar, i que després d'endur-se l'entrepà va abandonar el local a tota velocitat.

Per demanar l'absolució del seu client, l'advocada es va remetre a diverses sentències absolutòries dels anomenats casos de "furts famèlics", en què s'aplica l'eximent completa a persones que han comès un delicte sota una situació d'"estat de necessitat".