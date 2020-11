Tres anys i mig de presó per haver tallat la ronda de Dalt durant la vaga general del 2017

L'Audiència de Barcelona ha condemnat dos manifestants independentistes a un any i tres anys i mig de presó, respectivament, per haver tallat la ronda de Dalt durant la vaga general del 8 de novembre del 2017, convocada contra l'aplicació del 155. La sentència, que no és ferma i es pot recórrer, recull que els dos homes haurien intimidat i amenaçat alguns conductors atrapats en aquell embús. En canvi, el tribunal no els atribueix cap delicte contra el trànsit i també ha decidit absoldre dos manifestants més, segons informa l'ACN. La Fiscalia demanava entre tres i cinc anys de presó per a cada acusat.

La sentència considera que els dos condemnats van anar a una convocatòria, no comunicada a les autoritats, a les 7 del matí feta pels CDR de Nou Barris i Sant Andreu al metro de Trinitat Vella. Amb més d'un centenar de persones, van recórrer diversos carrers fins que van arribar a la sortida número 2 de la Ronda de Dalt, que van acabar tallant en els dos sentits fins a les 11 del matí. La mobilització va provocar cues de prop de 15 quilòmetres, que van afectar uns 4.000 cotxes i 750 camions. L'Audiència assegura que els dos homes van mantenir "enfrontaments verbals" i "actituds amenaçadores" amb els conductors dels vehicles aturats, cosa que va crear "nombroses situacions de conflicte".

El tribunal apunta que un d'ells va pegar a un conductor, que el va denunciar. Ara el cas continua en un altre procés judicial. El tribunal també afegeix que els manifestants van sacsejar diversos vehicles. Per això l'Audiència els atribueix un delicte de desordres públics i a un d'ells li eleva la pena fins a tres anys i mig de presó per un agreujant de reincidència, perquè el setembre del 2017 va ser condemnat a tres mesos de presó per desordres públics. La sentència es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.