El conductor del vehicle en què van morir dues joves lleidatanes a Tarragona no tenia carnet

El conductor del vehicle accidentat dissabte a la T-11 a Tarragona, en què van morir dues joves lleidatanes, mai havia obtingut el carnet de conduir. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el noi, de 22 anys, va donar negatiu en el test de drogues, però a la prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,19 mg/l en aire aspirat. Aquest valor es considera positiu atès que el conductor no disposava de carnet de conduir. La investigació de l'accident continua oberta i, entre d'altres, s'està procedint a l'anàlisi del velocímetre del vehicle accidentat. El turisme circulava a més de 140 km/h en un tram limitat a 40 km/h, quan es va encastar contra una tanca de formigó de la rotonda de les Gavarres, va saltar un talús i es va precipitar a l'A-7 per un terraplè.

Com a conseqüència de l'accident, que es va registrar cap a tres quarts de nou del matí de dissabte a la T-11, van morir la passatgera davantera i la posterior del vehicle, de 27 anys i 19 anys respectivament. El cotxe, un Volkswagen Golf, era propietat de la noia de més edat i, segons fonts coneixedores del cas, tots tres tornaven de celebrar l'aniversari d'ella a Salou. Per la seva banda, el conductor va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on aquest dijous continua ingressat i evoluciona favorablement de les ferides.

Després de produir-se el sinistre, els Mossos van obrir una investigació per determinar si el jove va incórrer en algun fet delictiu. En aquest sentit, se'l podria acusar d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per conducció temerària o, fins i tot, de dos delictes d'homicidi imprudent. A hores d'ara, però, aquest extrem no s'ha produït, segons fonts policials.