Un conductor ebri xoca contra una parada de bus a Sabadell i mata una dona de 86 anys

Una dona de 86 anys ha mort i una altra de 85 ha resultat ferida greu després de ser atropellades per un conductor que ha envestit una parada de bus a Sabadell. Segons els Bombers de la Generalitat, els fets han passat a les 12.14 hores d'aquest diumenge a l'avinguda Polinyà, on un vehicle ha xocat contra una marquesina per causes que es desconeixen.

Segons han informat fonts de la policia municipal, el conductor del vehicle és un jove de 31 anys que hauria donat positiu en el control d'alcoholèmia, motiu pel qual els agents han procedit a detenir-lo.

El sinistre ha tingut lloc a la carretera de Torre-Romeu, que porta al cementiri de la localitat vallesana, quan el vehicle ha sortit de la via i ha xocat contra la parada d'autobús que hi ha davant del cementiri.

Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius de la policia local, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han evacuat la ferida de gravetat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.